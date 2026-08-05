Migrazio-krisia
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Uharteko parrokoak barkamena eskatu eta sareak utzi ditu

Ohar baten bidez argitu duenez, Iruñeko eta Tuterako elizbarrutia ez dago ados Javier Aizpunek zabaldutako mezuekin, eta aita santuaren hitzak aipatuta, "giza duintasunak pasaporterik ez" duela esan du.

huarte herriko eliza

Uharteko eliza (Nafarroa). Argazkia: Orain

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EITB

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Javier Aizpun Uharteko parrokoak barkamena eskatu eta sare sozialak utzi ditu, hautsak harrotu zituzten Ceutako migrazio krisiari buruz botatako mezuen ostean, Iruñeko eta Tuterako elizbarrutiak ohar baten bidez jakitera eman duenez.

"Rabat bonbardatu, beharrezkoa bada", argitaratu zuen Aizpunek X sare sozialean. Marokoren aurka muturreko neurri gogorrak hartzeko beharra adierazi zuen, besteak beste, "Ceutan sartzen saiatzen diren migratzaileei suarekin erantzutea".

Artzapezpikutzak argitu du hitz horiek parrokoaren "iritzi guztiz pertsonala" direla. Oharrak zehazten duenez, apaizak azaldutako iritziak "ez du inola ere Eliza ordezkatzen eta ez du elizbarrutiarekin bat egiten". Gainera, gizartean sortutako "nahasmen eta ezinegonagaitik barkamena" eskatu dute Artzapezpikutzaren ordezkariek.

Zer ondorio ekarri diote adierazpenek apaizari?

Iruñeko artzapezpikuarekin eta Tuterako gotzainarekin bildu ostean, Aizpunek "X sare sozialean zuen kontua ezabatu du, eta barkamena eskatu dio artzapezpikuari", komunikatuaren arabera. Gainera, horren bitartez, "Elizari eta gizarteari barkamen eskaera hori zabaltzea" eskatu du.

Oharrean, Nafarroako erakunde erlijiosoak adierazi du Elizak "topaketaren kulturaren, pertsona ororen duintasunaren eta bakean, justizian eta elkarrizketan oinarritutako konponbideen alde" dagoela.

Gainera, "Leon XIV.a aita santuaren mezu ebanjelikoarekin guztiz koherentearekin bat" egiten dutela esan dute. Izan ere, aita santuak Arguineguingo portura egindako bisitan esan zuenez, "giza duintasunak ez du pasaporterik" eta "ezin da duintasuna ahoan izan eta itsasoak hilerri izan daitezen utzi".

Migrazioa Uharte Eliza Katolikoa Gizartea

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