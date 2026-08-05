Uharteko parrokoak barkamena eskatu eta sareak utzi ditu
Ohar baten bidez argitu duenez, Iruñeko eta Tuterako elizbarrutia ez dago ados Javier Aizpunek zabaldutako mezuekin, eta aita santuaren hitzak aipatuta, "giza duintasunak pasaporterik ez" duela esan du.
Javier Aizpun Uharteko parrokoak barkamena eskatu eta sare sozialak utzi ditu, hautsak harrotu zituzten Ceutako migrazio krisiari buruz botatako mezuen ostean, Iruñeko eta Tuterako elizbarrutiak ohar baten bidez jakitera eman duenez.
"Rabat bonbardatu, beharrezkoa bada", argitaratu zuen Aizpunek X sare sozialean. Marokoren aurka muturreko neurri gogorrak hartzeko beharra adierazi zuen, besteak beste, "Ceutan sartzen saiatzen diren migratzaileei suarekin erantzutea".
Artzapezpikutzak argitu du hitz horiek parrokoaren "iritzi guztiz pertsonala" direla. Oharrak zehazten duenez, apaizak azaldutako iritziak "ez du inola ere Eliza ordezkatzen eta ez du elizbarrutiarekin bat egiten". Gainera, gizartean sortutako "nahasmen eta ezinegonagaitik barkamena" eskatu dute Artzapezpikutzaren ordezkariek.
Zer ondorio ekarri diote adierazpenek apaizari?
Iruñeko artzapezpikuarekin eta Tuterako gotzainarekin bildu ostean, Aizpunek "X sare sozialean zuen kontua ezabatu du, eta barkamena eskatu dio artzapezpikuari", komunikatuaren arabera. Gainera, horren bitartez, "Elizari eta gizarteari barkamen eskaera hori zabaltzea" eskatu du.
Oharrean, Nafarroako erakunde erlijiosoak adierazi du Elizak "topaketaren kulturaren, pertsona ororen duintasunaren eta bakean, justizian eta elkarrizketan oinarritutako konponbideen alde" dagoela.
Gainera, "Leon XIV.a aita santuaren mezu ebanjelikoarekin guztiz koherentearekin bat" egiten dutela esan dute. Izan ere, aita santuak Arguineguingo portura egindako bisitan esan zuenez, "giza duintasunak ez du pasaporterik" eta "ezin da duintasuna ahoan izan eta itsasoak hilerri izan daitezen utzi".
Zure interesekoa izan daiteke
Lizarran hildako gizonaren bikotekide ohiak azaldu du indarkeria fisikoa eta psikologikoko pairatu zituela urtetan
Gizona balkoi batetik erorita hil zen, Poliziarengandik ihesi zihoala, azken horiek indarkeria matxistagatik abisua jaso ondoren.
Donostiako Udalak eraso sexisten aurkako Aste Nagusirako kanpaina aktibatu du: puntu morea Boulevardean egongo da
Ane Oyarbide Berdintasun zinegotziak adierazi duenez, "elkarbizitza, errespetu eta askatasun gunea izan behar du Aste Nagusiak, pertsona guztientzat".
Zuzenean: Abordatze Pirata
Donostiako Piraten esku izaten da hiriaren abordaia, Gipuzkoako hiriburuko kaitik irten eta Kontxako hondartzan lehorreratuz. Ekitaldiaren emanaldia 16:25ean hasiko da.
Zuzenean: Artillerok hasiera emango dio 2026ko Donostiako Aste Nagusiari
Kanoikadak Donostiako Aste Nagusiari hasiera emango dio. "Artillero 2026", zuzenean 18:00etatik aurrera.
Trumpek presioa egin dio Irani; Teheran eta Oman, ordea, Ormuzko itsasartea irekitzeko negoziatzen ari dira
Iranek ziurtatu duenez, Omanekin itsas pasabide estrategikoan nabigazio mekanismo berri bat ezartzeko elkarrizketak modu positiboan ari dira aurrera egiten. AEBk berriro irekitzea eskatu du, eta Donald Trumpek mehatxu egin du akordorik lortu ezean Teheranen aurka eraso egingo duela.
Bi ibilgailuren arteko talkak auto-ilarak sortu ditu Galdakaon AP-8 autobidean, Donostiarako noranzkoan
Ibilgailuetako bat errepidetik atera da, eta bestea bidean iraulita geratu da. Istripuaren ondorioz, bi errei itxita egon dira.
Donostiako hiru hondartzetan bainatzea debekatu dute, karabela portugesak agertu direlako
Donostiako hiru hondartzetan bainatzea debekatu dute, eta Getarian eta Zarautzen ere ale handiak iritsi direla ohartarazi dute. Saturraranen, Mutrikun, bainuzale bat anbulantizan eraman dute, karabela portugesek ziztatu egin dutelako.
Gasteizko jaietako egun handia heldu da, eta programazioaren zati handi bat kolokan dago teknikarien greba dela eta
Blusen eta nesken kuadrillek lore eskaintza egin diote Andre Maria Zuriari eta haren aldeko aurreskua dantzatuko dute. Ikuskizunetako teknikarien grebak La pasión infinita lanaren funtzioa bertan behera uztera behartu du dagoeneko, eta programaren beste ekitaldi batzuk loka jarri ditu.
69 urteko motozale bat hil da Gaubean, auto baten aurka talka eginda
Istripuaren ondoren, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute zauri larriekin, eta han hil da ordu batzuk geroago.