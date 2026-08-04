69 urteko motozale bat hil da Gaubean, auto baten aurka talka eginda
Istripuaren ondoren, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute zauri larriekin, eta han hil da ordu batzuk geroago.
69 urteko motor-gidari bat hil da gaur, Gaubean (Araba) izandako trafiko-istripu batean oso larri zauritu ondoren.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, A-2622 errepidean izan da ezbeharra, 15:20 inguruan. Auto batekin egin du talka motoak.
Ertzaintza, Babes Zibila eta osasun-zerbitzuak bertaratu dira istripuaren lekura, eta handik, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute gizonezkoa, zauri larriekin. Bertan hil da, ordu batzuk geroago.
Ertzaintzak ikerketa zabaldu du, ezbeharraren nondik norakoak argitzeko.
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