TRAFIKO-ISTRIPUA
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69 urteko motozale bat hil da Gaubean, auto baten aurka talka eginda

Istripuaren ondoren, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute zauri larriekin, eta han hil da ordu batzuk geroago. 

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69 urteko motor-gidari bat hil da gaur, Gaubean (Araba) izandako trafiko-istripu batean oso larri zauritu ondoren. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez,  A-2622 errepidean izan da ezbeharra, 15:20 inguruan. Auto batekin egin du talka motoak. 

Ertzaintza, Babes Zibila eta osasun-zerbitzuak bertaratu dira istripuaren lekura, eta handik, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute gizonezkoa, zauri larriekin. Bertan hil da, ordu batzuk geroago.

Ertzaintzak ikerketa zabaldu du, ezbeharraren nondik norakoak argitzeko. 

Eguneko Titularrak Trafiko Istripuak Gaubea Araba Gizartea

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