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Zuzenean: Zeledonen igoera

Iragarkia
Un momento de la subida de Celedón a la torre de San Miguel
18:00 - 20:00
egun
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Un momento de la subida de Celedón a la torre de San Miguel

Azken eguneratzea

Jarraitu zuzenean Zeledonen igoera Joseba Olagarai eta Josu Pedruzoren kontakizunarekin.
Gasteiz Gasteizko jaiak 2026 Jaiak Gizartea

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