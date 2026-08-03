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Artxandako tuneletako Deustuko tartea ireki dute

Bizkaiko Foru Aldundiak estaldura, drainatze-sistemak, ebakuazio-galeriak, argiztapena eta gorabeherak detektatzeko sistema automatikoak hobetu ditu. Udazkenean, Salbeko zatiaren txanda izango da.

Artxandako tunela
Artxandako tunelak. Artxiboko irudia
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Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

Artxandako tuneletako Ugasko-Txorierri zatia ireki dute berriro astearte honetan, sei hilabeteko lanen ostean, Bizkaiko Foru Aldundiak azaldu duenez. Udazkenetik aurrera lanak beste zati nagusian egingo dituzte, Txorierri eta Salbeko zubiaren artean.

30.000 ibilgailuk erabiltzen dute tarte hori egunero, funtsezkoa baita Bilbotik Loiuko aireportura, Zamudioko Parke Teknologikora eta, oro har, Txorierrira joateko.

Lanek iraun duten sei hilabeteetan, Foru Aldundiak erabat berritu du azpiegitura: estaldura saneatu, sendotu eta iragazgaiztu; barneko drainatze-sistemak hobetu; ebakuazio-galeriak egokitu, eta segurtasun-instalazioak eta -ekipamenduak guztiz ordeztu.

Halaber, Europako estandarretara egokitutako teknologia berriak jarri dira, besteak beste, kontsumo gutxiko LED argiztapena, gorabeherak detektatzeko sistema automatikoak, gas-detektagailuak eta eguzki-plaken bidez energia kudeatzeko sistemak.

Gainera, lanek azpiegituraren erregistro digital osoa ahalbidetu dute, tunelen BIM as built eredu digitalaren bitartez. Gainera, Aldundiak azaldu duenez, beste proiektu pilotu bat martxan jarri da, inguruko ibai-ibilguetan jariatze-uren inpaktua minimizatzera bideratutako drainatze-sistema jasangarria garatzeko.

Bilbo Artxanda Txorierriko igarobidea Trafikoa Bizkaia Gizartea

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