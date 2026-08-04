STREAMING
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zuzenean: Zeledonen jaitsiera

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Bajada del Celedón durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2025, a 4 de agosto de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca comienzan hoy, 4 de agosto, con la bajada del celedón y el tradicional chupinazo y se alargan hasta el 9 de agosto. Mañana, es el día grande de las fiestas, en el que tiene lugar la ofrenda floral y Aurresku de honor a la Virgen Blanca por las cuadrillas de Blusas y Neskas. Además, hay comparsas de gigantes y cabezudos, conciertos de la banda de música de la corporación municipal y otras actividades, como suelta de vaquillas o campeonato de bolo alavés. Iñaki Berasaluce / Europa Press 04/8/2025
18:00 - 20:00
egun
:
:
Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea
(Foto de ARCHIVO) Bajada del Celedón durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2025, a 4 de agosto de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca comienzan hoy, 4 de agosto, con la bajada del celedón y el tradicional chupinazo y se alargan hasta el 9 de agosto. Mañana, es el día grande de las fiestas, en el que tiene lugar la ofrenda floral y Aurresku de honor a la Virgen Blanca por las cuadrillas de Blusas y Neskas. Además, hay comparsas de gigantes y cabezudos, conciertos de la banda de música de la corporación municipal y otras actividades, como suelta de vaquillas o campeonato de bolo alavés. Iñaki Berasaluce / Europa Press 04/8/2025

Azken eguneratzea

Gasteizko jaiak gaur hasiko dira, 18:00etan. Zeledon jaitsiko da eta Baskoniak txupinazoa botako du. EITBk zuzenean emango du ospakizunen hasiera, 17:30etik aurrera.

Gasteizko jaiak 2026 Gasteiz Jaiak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X