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Trumpek presioa egin dio Irani, Teheran eta Oman Ormuzeko itsasartea irekitzeko negoziatzen ari diren bitartean

Iranek ziurtatu duenez, Omanekin itsas pasabide estrategikoan nabigazio mekanismo berri bat ezartzeko elkarrizketak modu positiboan ari dira aurrera egiten; bitartean, AEBk berriro irekitzea eskatu du, eta Donald Trumpek Teheranen aurkako eraso berriekin mehatxatu du, akordiorik lortzen ez bada.

Washington (United States), 03/08/2026.- President Donald Trump speaks during an executive order signing ceremony in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 03 August 2026. EFE/EPA/Allison Robbert / POOL
Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Iranek eta Omanek aurrera egin dute Ormuzeko itsasarteko nabigazioaren etorkizuna zehazteko negoziazioetan. Energia garraiatzeko itsas ibilbide nagusietako bat da Ormuz. Teheranek ziurtatu du elkarrizketek kutsu positiboa dutela arlo teknikoan eta politikoan, eta, bitartean, areagotu dira Estatu Batuek gune estrategiko hori berriro irekitzeko egiten duten presioa.

Ismail Bagaei Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak azaldu duenez, bi herrialdeak mekanismo berri batean ari dira lanean, itsas zirkulazioa kudeatzeko eta itsasontzien sarrera eta irteera ibilbide seguruak ezartzeko.

"Negoziazioak positiboki ebaluatu dira, bai maila teknikoan, bai politikoan", adierazi du Bagaeik, eta gaineratu du Iranek eta Omanek euren eskubide subiranoak eta segurtasun nazionaleko beharrak bermatu nahi dituztela.

Irango diplomaziako kideak adierazi duenez, akordioaren behin betiko xehetasunak elkarrizketak amaitu eta bi aldeek erabaki komun bat lortzen dutenean jakinaraziko dituzte.

Trumpen mehatxua

Teheranen eta Mascateren arteko elkarrizketek aurrera egin dute, Donald Trump AEBko presidenteak Iranen gaineko presioari eusten dion bitartean eta Ormuzeko itsasartea berriro irekitzea eskatzen duen bitartean.

Trumpek ziurtatu du itsas pasabidea "laster" irekiko dela, edo Iranek "kolpe oso gogorra" jasoko duela. AEBko agintariak itsasartearen egoera Irango programa nuklearrarekin lotu du, eta berretsi du Teheranek ezin duela arma nuklearrik izan.

"Berriro atzera egiten badute, ona izango da", adierazi du Trumpek, eta Administrazioa Iranen aurkako erasoa egiteko prest dagoela esan du, negoziazio bide bat ireki aurretik.

AEBko presidenteak ziurtatu du elkarrizketei tartea emateko erasoaldi bat bertan behera utzi zuela, baina Teheranek ukatu egin du zuzeneko kontaktu horiek egon zirenik.

Estatu Batuek elkarrizketetan inplikatuta daudela esan dute

Washingtonek adierazi du Iran eta Omanen arteko negoziazioetan parte hartzen ari dela. Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak ziurtatu du Estatu Batuak bileretan inplikatuta daudela, baina Irango Gobernuak errefusatu egin du baieztapen hori.

Gainera, Scott Bessent Ameriketako Estatu Batuetako Altxorraren idazkariak adierazi du akordio bat lor litekeela berehala, ontzi komertzialak berriro Ormuzetik igaro ahal izateko.

Persiako golkoa eta Omango golkoa lotzen dituen itsasartea funtsezko bidea da nazioarteko energia-merkataritzarako. Tentsioak gora egin zuen Iranek, liskarrak berriro hasi eta Estatu Batuek inguruan itsas presentzia indartu ondoren.

Donald Trump Iran Ekialde Hurbila Gizartea

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