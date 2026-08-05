Karabelak kostaldean

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Donostiako hiru hondartzetan bainatzea debekatu dute, karabela portugesak agertu direlako

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Donostiako hiru hondartzetan bainatzea debekatu dute, eta Getarian eta Zarautzen ere ale handiak iritsi direla ohartarazi dute. Saturraranen, Mutrikun, bainuzale bat anbulantizan eraman dute, karabela portugesek ziztatu egin dutelako.

Donostia Kontxako hondartza Mutriku Deba Getaria Gizartea

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