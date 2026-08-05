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En directo: Artillero da comienzo a la Aste Nagusia donostiarra 2026

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(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante el cañonazo de las fiestas de San Sebastián, en los jardines de Alderdi Eder, a 9 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El cañonazo es el referente para el arranque de una semana que donostiarras y visitantes disfrutan cada vez con mayor participación. Desde 1993, el primer día de la Semana Grande, la persona que encarna la figura del Artillero Mayor es la encargada de prender la mecha dando así comienzo a ocho días de fiesta en San Sebastián. Unanue / Europa Press 09 AGOSTO 2025;CAÑONAZO;EUSKADI;SAN SEBASTIÁN;FIESTAS;ARRANQUE;SEMANA GRANDE;ARTILLERO;CAÑÓN; 09/8/2025
18:00 - 20:00
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(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante el cañonazo de las fiestas de San Sebastián, en los jardines de Alderdi Eder, a 9 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El cañonazo es el referente para el arranque de una semana que donostiarras y visitantes disfrutan cada vez con mayor participación. Desde 1993, el primer día de la Semana Grande, la persona que encarna la figura del Artillero Mayor es la encargada de prender la mecha dando así comienzo a ocho días de fiesta en San Sebastián. Unanue / Europa Press 09 AGOSTO 2025;CAÑONAZO;EUSKADI;SAN SEBASTIÁN;FIESTAS;ARRANQUE;SEMANA GRANDE;ARTILLERO;CAÑÓN; 09/8/2025
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Artillero taldeak emango dio hasiera 2026ko Aste Nagusiari

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El cañonazo más esperado anuncia el explosivo inicio de la Semana Grande de Donostia. "Artillero 2026", en directo a partir de las 18:00 horas.
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