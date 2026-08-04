CRISIS MIGRATORIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El párroco de Huarte propone "bombardear Rabat si es necesario" y responder con fuego a los migrantes

El sacerdote Javier Aizpún ha publicado varios mensajes en la red social X (antes Twitter) sobre la crisis migratoria en Ceuta en los que plantea medidas de extrema dureza contra Marruecos y las personas migrantes. La diócesis de Pamplona se ha desmarcado de sus declaraciones y el arzobispo se reunirá con él.

Euskaraz irakurri: Uharteko parrokoak "Rabat bonbardatzea" eta migratzaileei suarekin erantzutea proposatu du
author image

EITB

Última actualización

El párroco de Huarte, Javier Aizpún, ha provocado una fuerte polémica por los mensajes difundidos en la red social X (antiguo Twitter) sobre la llegada de personas migrantes a Ceuta. En una de sus publicaciones, el sacerdote afirma: "Bombardear Rabat si es necesario", dentro de una serie de mensajes en los que defiende medidas de extrema dureza contra Marruecos.

Aizpún también sostiene que habría que responder con fuego contra las personas migrantes que intenten entrar en Ceuta y plantea una "reconquista" de Marruecos para recuperar, según sus palabras, la "España original", en referencia a la antigua Hispania romana.

En sus publicaciones, el párroco realiza además afirmaciones sin aportar pruebas sobre la llegada de migrantes a Ceuta y asegura que responde a un supuesto plan coordinado. También difunde mensajes sobre el origen de estas personas sin aportar evidencias que respalden esas afirmaciones.

Ante la polémica generada, la diócesis de Pamplona ha informado de que se desmarca de estas declaraciones y ha señalado que se trata de opiniones personales del sacerdote que "no comparte en absoluto". La institución eclesiástica ha anunciado, además, que el arzobispo Florencio Roselló mantendrá una reunión con Aizpún para abordar este asunto.

No es la primera polémica

No es la primera vez que el párroco de Huarte genera controversia con sus publicaciones. El pasado mes de diciembre, la diócesis de Pamplona ya tuvo que desmarcarse de unas declaraciones de Aizpún en las que calificaba al presidente estadounidense Donald Trump como "el nuevo Nerón" e instaba a destruir la Unión Europea.

En aquella ocasión, la diócesis también subrayó que las opiniones del sacerdote no representaban la posición oficial de la institución.

Iglesia Católica Migración Navarra Huarte Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Bajada del Celedón durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2025, a 4 de agosto de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca comienzan hoy, 4 de agosto, con la bajada del celedón y el tradicional chupinazo y se alargan hasta el 9 de agosto. Mañana, es el día grande de las fiestas, en el que tiene lugar la ofrenda floral y Aurresku de honor a la Virgen Blanca por las cuadrillas de Blusas y Neskas. Además, hay comparsas de gigantes y cabezudos, conciertos de la banda de música de la corporación municipal y otras actividades, como suelta de vaquillas o campeonato de bolo alavés. Iñaki Berasaluce / Europa Press 04/8/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a La Blanca con la tradicional bajada de Celedón

Las fiestas de La Blanca arrancan este martes a las 18:00 horas con el tradicional chupinazo, que este año lanzará el Baskonia, y la bajada de Celedón en una plaza de la Virgen Blanca repleta de público. EITB ofrecerá en directo el inicio de las celebraciones desde las 17:30 horas en ETB2 y eitb.eus en una programación especial que acompañará los principales actos de las fiestas hasta el 9 de agosto.

Cargar más
Publicidad
X