El párroco de Huarte propone "bombardear Rabat si es necesario" y responder con fuego a los migrantes
El párroco de Huarte, Javier Aizpún, ha provocado una fuerte polémica por los mensajes difundidos en la red social X (antiguo Twitter) sobre la llegada de personas migrantes a Ceuta. En una de sus publicaciones, el sacerdote afirma: "Bombardear Rabat si es necesario", dentro de una serie de mensajes en los que defiende medidas de extrema dureza contra Marruecos.
Aizpún también sostiene que habría que responder con fuego contra las personas migrantes que intenten entrar en Ceuta y plantea una "reconquista" de Marruecos para recuperar, según sus palabras, la "España original", en referencia a la antigua Hispania romana.
En sus publicaciones, el párroco realiza además afirmaciones sin aportar pruebas sobre la llegada de migrantes a Ceuta y asegura que responde a un supuesto plan coordinado. También difunde mensajes sobre el origen de estas personas sin aportar evidencias que respalden esas afirmaciones.
Ante la polémica generada, la diócesis de Pamplona ha informado de que se desmarca de estas declaraciones y ha señalado que se trata de opiniones personales del sacerdote que "no comparte en absoluto". La institución eclesiástica ha anunciado, además, que el arzobispo Florencio Roselló mantendrá una reunión con Aizpún para abordar este asunto.
No es la primera polémica
No es la primera vez que el párroco de Huarte genera controversia con sus publicaciones. El pasado mes de diciembre, la diócesis de Pamplona ya tuvo que desmarcarse de unas declaraciones de Aizpún en las que calificaba al presidente estadounidense Donald Trump como "el nuevo Nerón" e instaba a destruir la Unión Europea.
En aquella ocasión, la diócesis también subrayó que las opiniones del sacerdote no representaban la posición oficial de la institución.
Te puede interesar
Un hombre muere en Estella-Lizarra al caer de un balcón cuando huía de la Policía tras un aviso por violencia de género
El fallecido se precipitó desde un cuarto piso cuando, según la investigación inicial, intentaba pasar de un balcón a otro tras la llegada de los agentes a una vivienda de la plaza de Santiago, donde una mujer había alertado de una posible agresión.
En directo: subida de Celedón
Sigue en directo la subida de Celedón con el relato de Joseba Olagarai y Josu Pedruzo.
En directo: Bajada de Edurne y Celedón Txiki
Sigue en directo la bajada de Edurne y Celedón Txiki, con los comentarios de Ilaski Serrano y Josu Pedruzo.
La policía recupera un relieve de madera robado hace 16 años de un monasterio en Fitero
En concreto, se trata de un retablo de la Virgen de la Immaculada, que estaba situado en el altar mayor del Monasterio de Santa Clara de Fitero, de donde fue sustraído hace 16 años. El relieve de madera tallada ha sido entregada al párroco responsable de la iglesia de esta localidad.
En directo: Bajada de Celedón
Las fiestas de La Blanca arrancan a las 18:00 horas con el tradicional chupinazo, que este año lanzará el Baskonia, y la bajada de Celedón en una plaza de la Virgen Blanca repleta de público. EITB ofrecerá en directo el inicio de las celebraciones desde las 17:30 horas.
Reabierta la estación de Metro de San Mamés en Bilbao tras el incendio en la escalera mecánica
Los bomberos han trabajado en la extinción de un incendio en el acceso al metro, al parecer por acumulación de pelusa en las escaleras mecánicas.
Reabre el tramo de Deustu de los túneles de Artxanda
La Diputación Foral de Bizkaia ha mejorado el revestimiento y los sistemas de drenaje, las galerías de evacuación, así como la iluminación y los sistemas automáticos de incidentes. En otoño comenzará la actuación sobre el tramo de La Salve.
Los 5 eventos que no te puedes perder de las fiestas de La Blanca
¿Preparados para disfrutar de las fiestas de La Blanca en Vitoria-Gasteiz? Aquí te proponemos 5 eventos que no te puedes perder.
Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a La Blanca con la tradicional bajada de Celedón
Las fiestas de La Blanca arrancan este martes a las 18:00 horas con el tradicional chupinazo, que este año lanzará el Baskonia, y la bajada de Celedón en una plaza de la Virgen Blanca repleta de público. EITB ofrecerá en directo el inicio de las celebraciones desde las 17:30 horas en ETB2 y eitb.eus en una programación especial que acompañará los principales actos de las fiestas hasta el 9 de agosto.