El párroco de Huarte propone "bombardear Rabat si es necesario" y responder con fuego a los migrantes

El párroco de Huarte, Javier Aizpún, ha provocado una fuerte polémica por los mensajes difundidos en la red social X (antiguo Twitter) sobre la llegada de personas migrantes a Ceuta. En una de sus publicaciones, el sacerdote afirma: "Bombardear Rabat si es necesario", dentro de una serie de mensajes en los que defiende medidas de extrema dureza contra Marruecos.

Aizpún también sostiene que habría que responder con fuego contra las personas migrantes que intenten entrar en Ceuta y plantea una "reconquista" de Marruecos para recuperar, según sus palabras, la "España original", en referencia a la antigua Hispania romana.

En sus publicaciones, el párroco realiza además afirmaciones sin aportar pruebas sobre la llegada de migrantes a Ceuta y asegura que responde a un supuesto plan coordinado. También difunde mensajes sobre el origen de estas personas sin aportar evidencias que respalden esas afirmaciones.

Ante la polémica generada, la diócesis de Pamplona ha informado de que se desmarca de estas declaraciones y ha señalado que se trata de opiniones personales del sacerdote que "no comparte en absoluto". La institución eclesiástica ha anunciado, además, que el arzobispo Florencio Roselló mantendrá una reunión con Aizpún para abordar este asunto.