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Desalojan la estación de metro de San Mamés por un incendio en las escaleras de acceso

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en el acceso al metro, al parecer por acumulación de pelusa en las escaleras mecánicas. Los trenes ya paran en la estación, pero sigue cerrada la entrada de Luis Briñas, y hay que usar la de Sabino Arana.

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EITB

Última actualización

La estación de metro de San Mamés ha sido desalojada después de que se haya registrado un incendio en las escaleras mecánicas de acceso al metro sobre las 07:50 horas de este martes, lo que ha causado bastante humo. 

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en el acceso al metro, al parecer por acumulación de pelusa en las escaleras mecánicas. Los trenes ya paran en la estacion, pero sigue cerrada la entrada de Luis Briñas, y hay que usar la de Sabino Arana.

Las personas usuarias que se encontraban en la estación han sido evacuadas hacia la plaza situada junto a la estación de autobuses de San Mamés. 

Los bomberos se han desplazado hasta el lugar para intervenir en las escaleras afectadas y realizar las labores de revisión correspondientes. 

Se descarta que haya habido heridos.

Metro Bilbao Bilbao Sociedad

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