Los 5 eventos que no te puedes perder de las fiestas de La Blanca

Las fiestas de La Blanca arrancan este martes a las 18:00 horas con el tradicional chupinazo, que este año lanzará el Baskonia, y la bajada de Celedón en una plaza de la Virgen Blanca repleta de público. EITB ofrecerá en directo el inicio de las celebraciones desde las 17:30 horas en ETB2 y eitb.eus en una programación especial que acompañará los principales actos de las fiestas hasta el 9 de agosto.