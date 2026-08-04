La policía recupera un relieve de madera robado hace 16 años de un monasterio en Fitero
En concreto, se trata de un retablo de la Virgen de la Immaculada, que estaba situado en el altar mayor del Monasterio de Santa Clara de Fitero, de donde fue sustraído hace 16 años. El relieve de madera tallada ha sido entregada al párroco responsable de la iglesia de esta localidad.
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