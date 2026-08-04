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La policía recupera un relieve de madera robado hace 16 años de un monasterio en Fitero

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Euskaraz irakurri: Poliziak duela 16 urte Fiteroko monasterio batetik lapurtutako egurrezko erliebe bat berreskuratu du

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En concreto, se trata de un retablo de la Virgen de la Immaculada, que estaba situado en el altar mayor del Monasterio de Santa Clara de Fitero, de donde fue sustraído hace 16 años. El relieve de madera tallada ha sido entregada al párroco responsable de la iglesia de esta localidad.

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