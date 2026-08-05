Melgosa: "Nos preocupa que haya menores lejos de sus familias"
La consejera de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales del Gobierno Vasco ha destacado que "no nos parece razonable que la primera respuesta (del Gobierno español) sea trasladar a estos menores (que se encuentran en Ceuta) fuera de su familia, a miles de kilómetros de distancia".
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Tellado exige el cese de Grande-Marlaska y Robles: "Son los responsables de todo lo que ha ocurrido en Ceuta"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha exigido desde Vitoria-Gasteiz los ceses del ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por "no haber actuado" y porque "ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias" ante la crisis migratoria de Ceuta.
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Etxeberria: "El Ayuntamiento reclamó enseguida endurecer la normativa de los vigilantes de discotecas"
Tras las declaraciones de la familia de Kerman Villate, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxeberria, no se ha pronunciado sobre la investigación interna y se ha limitado a lamentar el caso y destacar que el Ayuntamiento reaccionó de forma inmediata tras los hechos para reclamar al Gobierno Vasco un endurecimiento de la normativa que regula la actividad del personal de vigilancia de las discotecas.
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