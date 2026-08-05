CRISIS MIGRATORIA
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Melgosa: "Nos preocupa que haya menores lejos de sus familias"

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Euskaraz irakurri: Melgosa: "Estatuaren lehen betebeharra da adingabeak familiekin itzultzeko bideak agortzea"
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EITB

Última actualización

La consejera de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales del Gobierno Vasco ha destacado que "no nos parece razonable que la primera respuesta (del Gobierno español) sea trasladar a estos menores (que se encuentran en Ceuta) fuera de su familia, a miles de kilómetros de distancia". 

Migración Gobierno Vasco Política

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