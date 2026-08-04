Detenido un hombre acusado de coacciones y odio contra Cake Minuesa durante el partido de la selección española, en Bilbao
El periodista de okdiario se encontraba en una manifestación a favor de la selección vasca, en Bilbao, durante la final de España en el Mundial.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de un delito de coacciones y de odio, tras la denuncia presentada por Cake Minuesa, polémico periodista del medio ultraderechista okdiario, que recibió una patada al aproximarse a una manifestación en favor de la selección vasca, envuelto con una bandera de España, el día de la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina.
En un vídeo publicado por el propio medio de Minuesa, puede verse cómo el periodista sigue el curso de la marcha a favor de la selección vasca, aproximándose a los manifestantes, a la vez que algunos de estos se acercan a él de manera amenazadora. La Ertzaintza interceptó a algunos, que le gritaban insultos como “Cake Minuesa, hijo de puta” o le llamaban “puto nazi”.
Te puede interesar
Marlaska asegura que han regresado a Marruecos 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta
Con el fin de atender de manera urgente a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad autónoma durante esta crisis migratoria, el Gobierno español destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta.
El Gobierno español niega que el CNI alertara sobre la crisis de Ceuta
La portavoz Elma Sainz ha negado la existencia de cualquier informe de advertencia del Centro Nacional de Inteligencia.
Zapatero recurre la autorización del juez para investigar cuentas bancarias suyas y de su entorno
La defensa del expresidente del Gobierno español advierte de que "una habilitación genérica" para acceder a sus cuentas "podría avalar una investigación prospectiva".
Etxeberria: "El Ayuntamiento reclamó enseguida endurecer la normativa de los vigilantes de discotecas"
Tras las declaraciones de la familia de Kerman Villate, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxeberria, no se ha pronunciado sobre la investigación interna y se ha limitado a lamentar el caso y destacar que el Ayuntamiento reaccionó de forma inmediata tras los hechos para reclamar al Gobierno Vasco un endurecimiento de la normativa que regula la actividad del personal de vigilancia de las discotecas.
Sare y Etxerat se movilizan en las playas para demandar "la meta" de una Euskadi "sin presos" de ETA
Centenares de personas se han congregado en 11 arenales de Bizkaia y Gipuzkoa para reclamar que la aplicación de la política de penitenciaria ordinaria para que los reclusos que continúan en prisión "recuperen la libertad".
“Frontera abierta”, “Haraga Ceuta”: así alentaron las redes sociales la entrada masiva en Ceuta
Las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de animar a miles de jóvenes a tratar de acceder a Ceuta.
Ceuta, lugar de espera: familias buscan a sus allegados y la ciudad habilita una carpa para identificar los cuerpos
Por el momento la cifra de fallecidos asciende a 72 personas, aunque los buzos han localizado más cuerpos.
La frontera de Ceuta recupera paulatinamente la normalidad y el número de fallecidos asciende a 67
Algunos migrantes sostienen que volverán a intentarlo y critican la "estrategia de la Policía" pidiendo a los comercios que cierren. Alrededor de 50 000 migrantes han retornado a Marruecos en las últimas horas.
Por qué la nueva barrera de Ceuta puede cambiar la gestión de la frontera
La nueva infraestructura, de 500 metros, busca resolver el problema jurídico sobre las devoluciones en caliente.