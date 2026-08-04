Gizon bat atxilotu dute, Bilbon Cake Minuesaren kontrako derrigortze eta gorroto delituak egitea egotzita
Okdiario hedabideko kazetaria Mundialeko finalaren egunean Bilbon egiten ari ziren euskal selekzioaren aldeko manifestazio batean zegoen.
Polizia Nazionalak gizon bat atxilotu du derrigortze eta gorroto delituak egotzita, Cake Minuesa Okdiario hedabide ultraeskuindarreko kazetari polemikoak salaketa jarri ostean. Cake Minuesak ostikada bat jaso zuen euskal selekzioaren aldeko manifestazio batera hurbildu zenean, Espainia-Argentina Munduko Futbol Txapelketako finalaren egunean.
Aipatu hedabideak berak argitaratutako bideo batean ikus daitekeenez, kazetaria euskal selekzioaren aldeko martxa baten ondoan ibili zen, Espainiako bandera bat soinean zeramala. Manifestariengana hurbildu zen, eta horietako batzuk ere mehatxuka gerturatu zitzaizkion. Ertzaintzak zenbait geldiarazi zituen. Hainbat irain bota zizkioten, besteak beste "putakumea" eta "nazi zikina".
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