PLUS UTRA AUZIA

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Zapaterok errekurritu egin du haren kontuak eta haren gertukoenak ikertzeko epaileak emandako agindua

Espainiako Gobernuko presidente ohiaren defentsak ohartarazi duenez, banku-kontuak ikertzeko baimen "orokor" batek "ikerketa prospektibo" bati bide eman diezaioke.

(Foto de ARCHIVO) Zapatero en Moncloa EUROPA PRESS 11/7/2011
Jose Luiz Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
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EITB

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Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiak helegitea aurkeztu du haren kontuak eta haren ingurukoenak ikertzeko Jose Luis Calama Plus Ultra auziko instrukzio epaileak emandako aginduaren kontra. 

Zapateroren, Alba eta Laura alaben eta Gertrudis Alcazar idazkariaren kontuak ikertzeko baimena eman zion, joan den astean, magistratuak  Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskalerako Unitateari (UDEF). 

Gaur igorritako idatzi batean, Victor Moreno presidente izandakoaren abokatuak Calamari eskatu dio baimen hori baliogabe utz dezala, besteak beste, halako agindu "orokor" batek "ikerketa prospektibo" bati bide eman diezaiokeelako. 

Zehazki, epaileak 2020ko urtarrilaren 1etik hamar bat banketxetan irekita dauden kontuetako mugimenduak eskatu zizkion poliziari, Plus Ultra auzirako baliagarria izan daitekeen "informazio gehiago" biltzeko. 

Gainera, bankuetako informazioarekin aparteko pieza bat zabaltzea ere agindu zuen epaileak, eta informazio hori modu berezituan ikertzea, kasuarekin zerikusirik ez duten datuak alboratuz eta ikertuen intimitatea errespetatuz. 

Igorritako idatzian, Zapateroren abokatuak dio aparteko pieza horretan zein informazio erabiliko den eta zein ez zehaztea ezinbestekoa dela, horretarako irizpideak aurrez argituta. Poliziak bere tesirako intereseko informazioa bakarrik ez, ikertuen defentsarako baliagarriak diren datuak erabiltzeko eskatzen du defentsak. 

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