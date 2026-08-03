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Espainiako inteligentzia zerbitzuek ez zuten Ceutako krisiaz ohartarazi, Gobernuaren arabera

Elma Sainz bozeramaileak ukatu egin du CNIren txostenik egon zenik.

FOTODELDÍA - CEUTA, 31/07/2026.- Un gran número de inmigrantes regresan a pie a su país de origen (Marruecos), este viernes. El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando. EFE/Reduan Dris
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Agentziak | EITB

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Espainiako Gobernuak esan duenez, ez da egon Inteligentzia Zentro Nazionalaren (CNI) txostenik Ceutako krisia oso handia zela ohartaraziz. Marokotik 60.000 pertsonatik gora zeharkatu zuten muga, denbora gutxian.

Krisiaren larritasunaren aurrean, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak zalantzan jarri du Espainiako inteligentzia zerbitzuek informaziotik ez zeukatela. "Ez dut uste 60.000 edo 70.000 pertsonako masa bat oharkabean pasatu zitzaienik", adierazi du.

Horren harira, Elma Saiz Gobernuko bozeramaileak TVEn egindako elkarrizketa batean ukatu egin du CNIk txosten baten bitartez abisua eman zuenik.

Bestalde, Margarita Robles Defentsa ministroak ez du zuzenean erantzun, Zaragozako aire basera egindako bisita ofizial batean hedabideek galdetuta. Roblesek nabarmendu duenez, CNIko profesionalek, Indar Armatuen Inteligentzia Zentroak (CIFAS) eta Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren informazio-zerbitzuek "aparteko lana" egiten dute, eta, beraz, ez du bere jardunari buruzko eztabaidan sartu nahi izan.

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