El Ayuntamiento de San Sebastián activa la campaña contra agresiones sexistas de Aste Nagusia, que contará con un punto morado en el Boulevard
El Ayuntamiento de San Sebastián ha activado su dispositivo de prevención y atención frente a las agresiones sexistas durante la Aste Nagusia, desde el sábado hasta el 15 de agosto. El punto morado de información y atención del Boulevard ofrecerá información, sensibilización y atención especializada durante las fiestas.
El Consistorio trabaja “durante todo el año para prevenir las violencias machistas, sensibilizar a la ciudadanía y poner a disposición de las personas los recursos de atención existentes”, según ha explicado la concejala de Igualdad, Ane Oyarbide, en la presentación de la campaña.
El principal recurso de este dispositivo será el punto fijo de información y atención, ubicado en el quiosco del Boulevard, que permanecerá abierto todos los días de 11:00 a 15:00 y de 20:00 a 04:00.
En este espacio se ofrecerá "información sobre prevención de las agresiones sexistas y sexuales, recursos de atención y acompañamiento especializado para las personas que puedan necesitarlo, además de material divulgativo en varios idiomas".
La edil ha destacado que "la Semana Grande debe ser un espacio de convivencia, respeto y libertad para todas las personas". "Desde el Ayuntamiento seguimos reforzando las herramientas de prevención y atención porque queremos que cualquier persona pueda disfrutar de las fiestas con seguridad y sin miedo", ha señalado.
Oyarbide ha subrayado también que "la prevención de la violencia sexista es una responsabilidad colectiva". Además, ha apuntado que la campaña tiene como objetivo "difundir mensajes de prevención frente a las agresiones sexistas, promover la igualdad entre mujeres y hombres y fomentar una actitud activa de rechazo ante cualquier manifestación de violencia machista", pero también "reforzar la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante posibles situaciones de violencia, promoviendo una cultura de respeto, consentimiento y corresponsabilidad en los espacios festivos".
Para ello, durante la Aste Nagusia se distribuirán materiales informativos con recomendaciones para prevenir situaciones de violencia, identificar conductas y conocer los recursos municipales. Asimismo, la campaña recuerda "la importancia de actuar ante cualquier situación de violencia sexista, apoyando a la persona afectada, solicitando ayuda y activando los recursos especializados disponibles", ha finalizado Ane Oyarbide.
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