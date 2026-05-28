La embarcación que lleva el cuerpo del pescador lekeitiarra Asier Akordarrementeria, fallecido la semana pasada en Senegal, ha recibido este jueves por la mañana el permiso para atracar y ya ha atracado en Dakar, según ha informado la familia.

El pescador falleció el pasado día 22 mientras trabajaba en el barco Egaluze de la empresa 'Atunsa' de Bermeo; una muerte no traumática según informó la empresa.

Desde entonces, el cuerpo de Akordarrementeria ha permanecido en la cámara refrigeradora del barco. Tras permanecer las últimas horas fondeado frente al puerto de Dakar, ha pasado la inspección de las autoridades y finalmente ha recibido el permiso para atracar.

El barco logró acceder a las aguas de Senegal, pero ha recibido el permiso para atracar una semana después del siniestro.

La familia ha solicitado esta semana ayuda para repatriar el cadáver.