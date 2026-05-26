Un accidente de moto ha provocado el corte de un carril en la BI-637 Avanzada, en Leioa, en sentido Bilbao y se han registrado retenciones de hasta 4 km. El motorista ha sido trasladado herido al hospital. Ha habido problemas para circulrar también en la N-1 en Tolosa, en sentido Irun, tras la colisión entre un autobús y un turismo. No ha habido heridos, aunque se han registrado hasta 3 km de retenciones.