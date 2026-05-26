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La familia del pescador de Lekeitio fallecido en Senegal pide ayuda para repatriar el cuerpo

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Euskaraz irakurri: Senegalen hildako arrantzale lekeitiarraren familiak laguntza eskatu du gorpua aberriratzeko
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EITB

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Un pescador, de 45 años y vecino de Lekeitio, falleció hace seis días en Senegal, en aguas cercanas a Dakar. Su familia lleva desde entonces esperando que su cuerpo sea repatriado; trámites burocráticos y trabas en los puertos senegaleses están haciendo que el cuerpo siga a bordo del barco. Era un empleado de la empresa ATUNSA de Bermeo. 

 

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