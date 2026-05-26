El Gobierno Vasco está valorando adelantar el Plan de Calor al 15 de mayo desde el próximo año
El director de Salud Pública del Gobierno Vasco, Guillermo Herrero, ha explicado que está valorando que, a partir del próximo año, el Plan de Calor se ponga en marcha el 15 de mayo para adaptarse a las altas temperaturas que se dan antes del verano. "Hay que cambiar el chip", ha señalado.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Herrero ha advertido de que es preciso "irse adaptando a este cambio de clima" que se está produciendo porque "es evidente que esto viene para quedarse".
Así ha recordado que este año el Departamento de Salud ha adelantado en diez días el Plan de Calor, que habitualmente se activa del 1 de junio hasta el 30 de septiembre, debido a las temperaturas que se están teniendo en mayo.
De hecho, ha anunciado, "estamos haciendo la valoración para a partir del 27 ya ponerlo en marcha a partir del 15 de mayo". En palabras de Guillermo Herrero, "toda la sociedad tenemos que empezar a cambiar un poco el chip y adaptarnos a que vamos a poder tener estas temperaturas, que antes eran más de julio y agosto, en mayo o junio".
Ante este episodio de calor ha llamado a seguir los consejos habituales de "tener cuidado con todas las actividades al aire libre" y evitar "las exposiciones, de hacer ejercicio y también laborales muchas veces, en las horas en las que el sol está más alto, con más fuerza".
También ha advertido de la importancia de "tener mucho cuidado" con los grupos de riesgo, principalmente menores de 4 años, mayores, embarazadas, o personas que tengan enfermedades crónicas, principalmente cardiovasculares y respiratorias.
Asimismo, ha instado a no dejar a persona en el coche, "aunque vayan a ser dos minutos", al sol ya que "los golpes de calor se producen de forma rápida", así como a "estar muy pendiente" de la gente mayor que vive sola.
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