Familias de escolares de Basauri convocan una cacerolada el jueves para pedir "una comida digna" en los comedores

Familias de escolares de los centros públicos de Basauri han convocado para este próximo jueves, 28 de mayo, una cacerolada ante el Ayuntamiento de la localidad para reclamar "una comida digna" en los comedores.

En un comunicado, los convocantes han llamado a concentrarse a las 16:30 horas a la salida de los colegios Sofía Taramona, Arizko Ikastola, Basozelai Gaztelu, José Etxegarai, Kareaga, Bizkotxalde y Soloarte, para acudir hasta la sede del Consistorio, donde darán lectura a un manifiesto y posteriormente protagonizarán una cacerolada.

Las Asociaciones de Padres y Madres (Ampas) de Basauri han expresado con anterioridad su "decepción y preocupación" por "las últimas noticias publicadas sobre los comedores escolares" en el municipio y han advertido al Departamento de Educación que, "por encima" de "cocina central o cocinas verticales" reclaman "que la comida en sí cambie de verdad".

Precisamente este lunes el Departamento vasco de Educación ha anunciado que Basauri será el primer municipio de Euskadi en desplegar un modelo mixto de cocinas escolares, que integrará cocinas 'in situ' y una cocina zonal, para elaborar la comida de los siete centros públicos.