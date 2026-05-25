Basauri será el primer municipio de Euskadi con comedores "más saludables y sostenibles"

Basauri será el primer municipio de Euskadi que tendrá un sistema que combinará cocinas in situ y una cocina zonal para los siete centros públicos del pueblo, un modelo "más saludable y sostenible".



La iniciativa, que se encuentra dentro del marco de Hezkuntza Eraiki 2030 y "prioriza la elaboración diaria y de proximidad de los menús escolares, favoreciendo una alimentación más saludable y sostenible", ha sido presentada este lunes por el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, y la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en el CEIP de Txurdinaga, que cuenta ya con un modelo de cocina de estas características.



El proyecto prevé la implantación de cocinas eléctricas verticales in situ, en Sofía Taramona, Arizko Ikastola y Basozelai Gaztelu, para alrededor de 800 comensales en conjunto, siendo este último el primer centro previsto en aplicar el modelo, con el objetivo de comenzar las obras de la instalación a largo de 2026.



Junto a estas, se espera la habilitación de una cocina zonal en Soloarte, que dará servicio a José Etxegarai, Kareaga, Bizkotxalde y al propio, Soloarte mediante un sistema de distribución de proximidad y recorridos cortos, atendiendo conjuntamente a cerca de 800 alumnos.



Este proyecto forma parte del nuevo plan de comedores escolares impulsado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en un contexto de crecimiento "significativo" de la demanda.



En los últimos cinco años, el número de alumnos que utilizan este servicio ha pasado de 25 331 a 30 097 y la red de centros educativos con cocina propia ha aumentado de 120 a 158.



En este contexto, la consejera ha indicado que "se trata de transformar progresivamente el sistema" a un planteamiento que mejore la calidad alimentaria y haga del comedor "un espacio de convivencia y aprendizaje vinculado a la adquisición de hábitos saludables".



Tras la experiencia de Basauri, el Gobierno Vasco, que aprobó el pasado abril una inversión de 156,8 millones de euros al servicio público de comedor escolar, prevé desarrollar en Vitoria-Gasteiz también modelos mixtos que combinarán cocinas in situ y zonales.