Polémica por el cierre del aparcamiento más próximo a la playa de Laga y el proyecto de crear una duna artificial
El pasado mes de noviembre la dirección de Costas cerró el acceso al párking con el objetivo de crear una duna artificial, pero este domingo rompieron el cable que impedía la entrada y el lugar se volvió a llenar de vehículos.
Con la llegada del sol y el buen tiempo, este fin de semana se han llenado las playas de Euskal Herria. En muchos sitios ha sido muy difícil aparcar o, incluso, imposible.
Es el caso de la playa de Laga, en Ibarrangelu (Bizkaia).
El pasado mes de noviembre la Dirección General de Costas cerró el acceso al párking más próximo a la playa con el objetivo de crear una duna artificial. El aparcamiento llevaba cerrado desde entonces, hasta que, ayer, domingo, alguien rompió el cable que impedía la entrada y el lugar se volvió a llenar de vehículos.
La plataforma "Laga Baketan Laga" exige la paralización del proyecto, al considerar que es "peor" la alternativa de Costas de construir otro parking en las afueras.
En Ibarrangelu no entienden cómo Costas ha cerrado el parking, cuando el inicio de las obras no está previsto hasta el próximo mes de octubre.
El Ayuntamiento de Ibarrangelu, por su parte, considera que se debe escuchar a la ciudadanía, actuar con pedagogía y ofrecer alternativas.
De momento, oficialmente continúa cerrado el parking.
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