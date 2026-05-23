SOLIDARIDAD CON PALESTINA
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Una concentración en Pamplona rechaza la situación en Palestina y denuncia lo ocurrido con los activistas en Loiu

Arantxa Paniagua, del Global Sumud Flotilla de tierra, ha señalado que lo ocurrido en Bilbao "no va a ser ningún escarmiento. Es más, va a ser un impulso para seguir adelante y para decir basta, basta y basta todas las veces que sea necesario".
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Performance en Pamplona. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Palestinan gertatzen ari dena gaitzetsi, eta Loiun ekintzaileekin gertatutakoa salatu dute Iruñean
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Agencias | EITB

Última actualización

Una concentración de decenas de personas ha rechazado este sábado en Pamplona la situación de los presos palestinos a manos de Israel y el ataque de este país a la flotilla solidaria, una protesta a la que se ha sumado la denuncia del trato recibido por los activistas a su llegada al aeropuerto de Bilbao por parte de la Ertzaintza.

Ha sido en la plaza de Recoletas de Pamplona, donde sobre el suelo se ha dejado una pancarta con el lema en castellano y euskera "Stop genozidioa blokeoa, defendamos la Global Summund flotilla. Desobedientzia aurrera!", mientras los presnetes asistían en silencio, algunos con banderas palestinas y pequeñas pancartas con sus reivindicaciones, a una escenificación.

Así, varias personas, con los ojos tapados por vendas y sus manos anudadas a la espalda, se han mantenido arrodilladas y con la frente tocando el suelo, en la postura en la que los soldados israelíes han castigado a los activistas detenidos estos días.

En declaraciones a los periodistas, Arantxa Paniagua, del Global Sumud Flotilla de tierra, ha denunciado la situación, pero todavía impresionada por las imágenes, ha denunciado los altercados ocurridos este sábado en el aeropuerto de Bilbao, que se han saldado con cuatro arrestados por la Ertzaintza.

"Es increíble", ha considerado Paniagua, quien decía no entender lo ocurrido, "después de cómo los han maltratado en Israel que lleguen aquí y les sigan dando", a personas que además en algunos casos llegan "con costillas rotas y traumatismo craneoencefálico de los golpes que les han dado allí".

"No tengo palabras para eso. Pero esto no puede quedar aquí. Hay que seguir adelante porque sigue el genocidio. Ayer mismo mataron a cuatro médicos y en Cisjordania, el genocidio sigue. Por supuesto que molestamos, pero ahí vamos a estar la Global Sumud y todas las Globals internacionales", ha invitado.

Sobre lo ocurrido en Bilbao, ha señalado que "no va a ser ningún escarmiento. Es más, va a ser un impulso para seguir adelante y para decir basta, basta y basta todas las veces que sea necesario", ha zanjado.

Pamplona Navarra Franja de Gaza Palestina Israel Sociedad

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