Atienden a varios pasajeros tras una avería en un tren en Esquíroz
Una incidencia eléctrica en la catenaria de la vía que cubre el recorrido del tren Pamplona-Zaragoza provocó este pasado viernes que tres trenes diferentes se detuvieran en las vías en las localidades Navarras de Esquíroz, Muruarte de Reta y el tercero, en el puerto del Carrascal. A causa del calor, los servicios de emergencia han atendido a los pasajeros y les han facilitado agua.
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El Supremo rechaza paralizar cautelarmente la regularización de inmigrantes
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Se trata de la cuarta sentencia condenatoria contra el acusado, relacionado con el asesinato de hasta siete varones homosexuales durante el otoño de 2021.
Herida grave una mujer de 79 años atropellada en Tafalla
Según ha informado SOS Navarra, el suceso se ha registrado a las 10:43 horas en el kilómetro 4,2 de la carretera NA-8607, frente a la comisaría de la Policía foral en pleno casco de la localidad. Hasta el lugar han acudido una ambulancia convencional y otra medicalizada y esta última ha trasladado a la mujer al Hospital Universitario de Navarra (HUN) en estado grave.