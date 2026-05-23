Atienden a varios pasajeros tras una avería en un tren en Esquíroz

Una incidencia eléctrica en la catenaria de la vía que cubre el recorrido del tren Pamplona-Zaragoza provocó este pasado viernes que tres trenes diferentes se detuvieran en las vías en las localidades Navarras de Esquíroz, Muruarte de Reta y el tercero, en el puerto del Carrascal. A causa del calor, los servicios de emergencia han atendido a los pasajeros y les han facilitado agua.