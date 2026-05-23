Los activistas vascos de la flotilla llegan esta mañana a Loiu
Esta mañana, sobre las 10:45, llegan a Loiu los activistas vascos detenidos por Israel por participar en la flotilla que llevaba ayuda a Gaza, de los cuales, dos han salido horas antes del hospital, donde se les trataron por las agresiones del Ejército israelí.
Privación del sueño, golpes, descargas eléctricas con táseres y bridas tan apretadas que entumecían las manos por falta de riego sanguíneo. Son algunas de las situaciones que han relatado los activistas de la flotilla, detenidos por Israel el pasado lunes y que vuelven a casa desde Estambul.
Amarga, activista que llega hoy a Euskal Herria, ha denunciado en los micrófonos de Euskadi Irratia que entre los detenidos hubo personas con huesos rotos, que a algunos les dieron vacunas sospechosas, etc.
En total se han denunciado hasta 15 agresiones sexuales en los barcos militares usados como "cárceles flotantes" por Israel.
Algunos detenidos sufrieron fracturas en las costillas o tuvieron que ser atendidos por una perforación en el pulmón, según han constatado los activistas.
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