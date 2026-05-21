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Todos los activistas de la Flotilla ya han sido deportados, según Israel

La mayoría de los alrededor de 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales cuando navegaban rumbo a Gaza -todos ellos extranjeros excepto una mujer israelí- han abandonado Israel en tres aviones fletados por Turquía desde el aeropuerto de Ramón, en el extremo sur del territorio israelí.

Miembros de la flotilla a Gaza detenidos y esposados en Israel REMITIDA / HANDOUT por ITAMAR BEN GVIR Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/5/2026
Miembros de la flotilla han sido humillados y grabados por Itamar Ben Gvir, en Israel.
Euskaraz irakurri: Global Sumud Ontzidiko ekintzaile guztiak deportatu dituzte, Israelek baieztatu duenez
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Agencias | EITB

Última actualización

Los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos por Israel ya han sido liberados y se encuentran ya fuera de Israel, al haberse completado las deportaciones. 

El Ministerio de Exteriores de Israel ha informado este jueves de que todos los activistas extranjeros de la Flotilla Global Sumud han sido ya deportados de su territorio.

En un escueto mensaje en X, Exteriores añade que "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

El primero de los aviones ha despegado sobre las 15:00 hora local (12:00 GMT) del aeropuerto israelí de Ramon. 

La mayoría de los alrededor de 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales cuando navegaban rumbo a Gaza -todos ellos extranjeros excepto una mujer israelí- han abandonado Israel en tres aviones fletados por Turquía desde el aeropuerto de Ramón, en el extremo sur del territorio israelí.

Dos de ellos, de Corea del Sur, han sido deportados directamente sin pasar por la prisión, otra de nacionalidad israelí fue conducida para comparecer ante un juez Ashkalón (sur de Israel) y, según su equipo jurídico, hay algunos que saldrán por vía terrestre al ser de países vecinos como Jordania o Egipto.

Entre los activistas hay nacionales de unos 40 países, entre ellos 44 con pasaporte español y 74 turcos. Según la emisora turca NTV, la compañía Turkish Airlines los trasladará a Estambul en tres aviones.

Numerosos países europeos han convocado a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas de la Flotilla Global Smud por Tel Aviv, exhibido en un vídeo por el ministro de la Seguridad Nacional del país, Itamar Ben Gvir.

Ese ministro visitó el puerto de Ashdod donde se encontraban los cerca de 430 activistas cuando estaban esposados, hacinados y arrodillados cara al suelo para celebrarlo con la difusión de un vídeo en el que aparece sonriente y blandiendo la bandera de Israel dando la bienvenida a los activistas y burlándose de ellos.

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