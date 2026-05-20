Israel denigra a los activistas solidarios de la Flotilla
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha publicado este miércoles un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una nueva flotilla que pretendía llegar a la Franja de Gaza.
"Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", ha dicho Ben Gvir en un mensaje en redes sociales junto al citado vídeo, que arranca mostrando cómo varios agentes agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó “Palestina libre” a la llegada del ministro al lugar en el que se encuentran los detenidos.
Asimismo, se puede ver ondeando una bandera y caminando entre decenas de activistas, varios procedentes de Euskal Herria, muchos de los cuales aparecen arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha, apoyada contra el suelo.
El vídeo ha generado una catarata de condenas internacionales por la actuación de Israel, y varios mandatarios han denunciado el tratamiento lesivo del país a los detenidos. La Unión Europea ha recordado que el activismo pacífico es un derecho fundamental y que los activistas detenidos “no son delincuentes condenados”.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de "monstruoso" e "indigno" el vídeo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá a la Unión Europea sanciones contra Ben Gvir, por sus "inaceptables" imágenes "humillando a los miembros de la flotilla internacional".
Por su parte, el activista Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud deportado tras diez días detenido por Israel, ha asegurado que el vídeo refleja "la naturaleza criminal de Israel".
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado la actitud de su ministro, y ha afirmado que "no se ajusta a los valores y normas de Israel", una declaración que ha cuestionado Abukeshek.
"Ben Gvir no es cualquiera, representa al Gobierno (israelí), aunque estemos viendo declaraciones de diferentes personas diciendo que es una actuación de Ben Gvir", ha advertido el activista, que ha recalcado que el ejército israelí "no sale a interceptar a los barcos en mitad del mar sin ninguna orden".
Numerosos países europeos han convocado este miércoles a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas.
Te puede interesar
Estados Unidos imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 y escala la tensión con Cuba
Se trata de un incidente ocurrido hace cuarenta años, cuando cazas cubanos derribaron en el estrecho de Florida dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate. Murieron cuatro pilotos.
La vacuna contra el brote de ébola en RD Congo y Uganda tardará meses, pero el riesgo global es "bajo", según la OMS
Sin embargo, mantiene el riesgo alto a nivel nacional y regional.
China proclama que las relaciones con Rusia están "en el nivel más alto de su historia"
El presidente chino, Xi Jinping, ha recibido con honores a su homólogo ruso, Vladímir Putin. Pocos días después de la visita de Donald Trump a China, ambas potencias han estrechado relaciones y han firmado una veintena de acuerdos y memorándums. Además, han alertado del riesgo de volver a la "ley de la selva”.
El Senado de EE. UU. aprueba una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump y retirar tropas de Irán
Tras siete intentos fallidos, el Senado estadounidense ha aprobado la resolución, después de que cuatro republicanos hayan roto filas y hayan cambiado el sentido del voto y otros tres no hayan votado. Sin embargo, aunque llegue a superar la votación en la Cámara de Representantes, se espera que Trump lo vete.
Abogados de la Flotilla denuncian incomunicación con los activistas desde que fueron detenidos
"Las intercepciones comenzaron ayer, y hasta ahora, hablamos de unas 30 horas después, seguimos sin poder confirmar que los activistas hayan llegado a Israel", han asegurado.
Putin llega a China donde se reunirá con Xi Jinping y firmará cerca de 40 acuerdos
Pocos días después de la visita de Donald Trump a China, ahora es el presidente ruso quien aterriza en Pekín, en un viaje de Estado de 2 días, durante el cual se reunirá con su homólogo Xi Jinping. Oriente Medio y Ucrania serán dos de los temas que tratarán en este viaje, aunque también se espera que firmen unos 40 acuerdos, varios de ellos en materia energética.
El Gobierno de la RD del Congo informa de 134 muertes sospechosas por el brote de ébola
El brote, declarado el pasado viernes en la provincia de Ituri, ya se ha extendido a dos nuevas zonas del este de la República Democrática del Congo. El director de la OMS ha expresado su preocupación por la magnitud y la rapidez de propagación del brote.
La OMS advierte de que la financiación actual es insuficiente para afrontar futuras pandemias "aún mayores"
El riesgo real e inmediato de otra pandemia afectaría a un mundo más dividido, más endeudado y con menor capacidad para proteger a su población que hace una década, exponiendo a todos los países a impactos potencialmente mayores en materia de salud, sociedad y economía.
Amnistía Internacional alerta de que las ejecuciones aumentaron un 78 % el año pasado hasta su cifra más alta desde 1981
Se han registrado hasta 2707 casos, la cifra más alta registrada por el organismo en 44 años. Casi el 80 % de esas ejecuciones se realizaron en Irán.