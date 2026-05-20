Israel denigra a los activistas solidarios de la Flotilla

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha publicado este miércoles un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde han llegado tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una nueva flotilla que pretendía llegar a la Franja de Gaza.

"Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", ha dicho Ben Gvir en un mensaje en redes sociales junto al citado vídeo, que arranca mostrando cómo varios agentes agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó “Palestina libre” a la llegada del ministro al lugar en el que se encuentran los detenidos.

Asimismo, se puede ver ondeando una bandera y caminando entre decenas de activistas, varios procedentes de Euskal Herria, muchos de los cuales aparecen arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha, apoyada contra el suelo.

El vídeo ha generado una catarata de condenas internacionales por la actuación de Israel, y varios mandatarios han denunciado el tratamiento lesivo del país a los detenidos. La Unión Europea ha recordado que el activismo pacífico es un derecho fundamental y que los activistas detenidos “no son delincuentes condenados”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de "monstruoso" e "indigno" el vídeo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá a la Unión Europea sanciones contra Ben Gvir, por sus "inaceptables" imágenes "humillando a los miembros de la flotilla internacional".

Por su parte, el activista Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud deportado tras diez días detenido por Israel, ha asegurado que el vídeo refleja "la naturaleza criminal de Israel".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado la actitud de su ministro, y ha afirmado que "no se ajusta a los valores y normas de Israel", una declaración que ha cuestionado Abukeshek.



"Ben Gvir no es cualquiera, representa al Gobierno (israelí), aunque estemos viendo declaraciones de diferentes personas diciendo que es una actuación de Ben Gvir", ha advertido el activista, que ha recalcado que el ejército israelí "no sale a interceptar a los barcos en mitad del mar sin ninguna orden".

Numerosos países europeos han convocado este miércoles a los embajadores israelíes en sus territorios para protestar por el trato vejatorio a los activistas.