ÉBOLA
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La OMS considera “bajo” el riesgo global del brote de ébola en RD Congo y Uganda

Sin embargo, mantiene el riesgo alto a nivel nacional y regional.

GINEBRA, 07/05/2026.- El director de la Organización Mundial de la Saludd (OMS), Tedros Adhanom, durante la rueda de prensa sobre el hantavirus celebrada en Ginebra este jueves. La OMS aseguró hoy que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus "es bajo" y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es "un deber moral". EFE/Captura de vídeo de la OMS - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
El director general de la OMS, Tedros Adhanom, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kongoko Errepublika Demokratikoan atzemandako ebola agerraldia mundu mailan zabaltzeko arriskua "txikia" da OMEren arabera
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Agencias | EITB

Última actualización

El riesgo del actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es "bajo" a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional, ha indicado hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El comité de emergencia de la OMS reunido para analizar el brote "coincide en que la situación constituye una emergencia de salud pública internacional, aunque no una emergencia pandémica", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

Tedros ha reiterado que la OMS teme que los casos y las muertes aumenten por factores como los contagios detectados en zonas urbanas, la detección de algunos de ellos entre trabajadores sanitarios, y el importante movimiento de población en las áreas afectadas. 

Por otro lado, ha recordado, que en la actualidad no existen vacunas ni tratamientos aprobados para la variante Bundibugyo del ébola. 

Es la primera vez que un director general de la OMS declara una emergencia internacional —lo hizo el domingo 17 de mayo— antes de convocar un comité de emergencia para estudiar la situación.

Tedros ha subrayado que un ciudadano estadounidense que trabajaba en la RDC es uno de los positivos confirmados y ha sido trasladado a Alemania para ser tratado.

Asimismo, ha agregado que la OMS ha aprobado destinar 3,9 millones de dólares de sus fondos para emergencias con el fin de responder al brote. 

La OMS hoy Titulares de Hoy Internacional Ébola

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