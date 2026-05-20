El Senado de EE. UU. aprueba una resolución para limitar los poderes de guerra de Trump y retirar tropas de Irán

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este martes por primera vez una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente del país, Donald Trump, y potencialmente retirar las tropas norteamericanas de la guerra contra Irán, con 50 votos a favor y 47 en contra.

Tras siete intentos fallidos, esta ha sido la primera vez en la que el Senado ha aprobado una resolución sobre poderes de guerra relacionado con Irán, y se ha logrado gracias a que cuatro senadores republicanos han roto filas para votar con la vancada opositora y otros tres senadores republicanos se han abstenido de votar, inclinando la balanza a favor de los demócratas por primera vez desde que comenzaron a presentar resoluciones sobre poderes de guerra relacionadas con Irán.

"Voto a voto, los demócratas están rompiendo el muro de silencio republicano sobre la guerra ilegal de Trump", ha destacado el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, en declaraciones recogidas por la cadena CBS tras el avance de la medida. "Hoy se ha demostrado que nuestra presión está dando resultado: los republicanos están empezando a ceder y el impulso para frenarlo está creciendo", ha agregado antes de advertir que en su bancada no van a "bajar la guardia".



La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, ordenaría al presidente "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar".



Con todo, la votación ha marcado apenas un primer paso en el Senado, ya que, incluso si también la Cámara de Representantes aprobara la resolución, se esperaría que Trump la vetara.