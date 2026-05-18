Israel intercepta varias embarcaciones de una nueva flotilla a Gaza
La Marina israelí ha interceptado este lunes al menos cinco embarcaciones de una nueva flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según han informado desde la organización Flotilla para la Libertad, una de las patrocinadoras de la iniciativa.
Lanchas rápidas de la Marina israelí han comenzado con el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre, según había informado poco antes la Global Sumud Flotilla, unas maniobras que se han podido ver en las propias grabaciones en su página web. Según ha indicado, la intercepción se ha producido a 260 millas náuticas de las costas de Gaza.
Posteriormente, desde la Flotilla para la Libertad se ha precisado que tienen confirmación de que cinco embarcaciones han sido interceptadas y se sospecha que otras cinco también habrían sido interceptadas por la Marina israelí, pero están intentando "restaurar el contacto para confirmarlo".
En un comunicado, esta organización junto a Rumbo a Gaza ha informado de que sus cuatro barcos han sido "atacados e interceptados ilegalmente por , están siendo atacados e interceptados ilegalmente por el Ejército israelí alrededor de las 10:30 hora de Turquía a 250 millas náuticas de Gaza".
De acuerdo con esta organización, el Ejército israelí ha informado de que los participantes de la flotilla "serán trasladados a un gran buque de carga", al que ha calificado de "buque prisión", y trasladados hasta el puerto israelí de Ashdod.
El Gobierno de Israel había advertido horas a las 57 embarcaciones que forman esta nueva flotilla humanitaria, que puso rumbo a la Franja de Gaza este jueves desde el puerto turco de Marmaris, que diera la vuelta de inmediato y de que no toleraría "provocaciones" de este tipo.
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