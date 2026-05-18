500 años del Fuero Nuevo de Bizkaia, la ‘Ley Vieja’ que deslumbró a John Adams y Humboldt

Cuando John Adams visitó Bizkaia en torno a 1780, quien fuera el segundo presidente de Estados Unidos quedó deslumbrado por cómo sus habitantes habían preservado sus “libertades y costumbres”: “Mientras sus vecinos hacía tiempo que habían abandonado sus pretensiones en manos de reyes y sacerdotes, este pueblo extraordinario ha preservado su lengua, genio, leyes, gobierno y costumbres, sin cambios durante más tiempo que cualquier nación de Europa (…). Esta formación natural del país, que ha dejado la marcha de ejércitos impracticable, y el espíritu atrevido de los habitantes, ha preservado su libertad”.

Años después, el filósofo y lingüista alemán Wilhelm von Humboldt también quedó fascinado por aquella singularidad. “En ninguna parte he encontrado un pueblo que haya sabido conservar tan íntegramente su carácter nacional y sus antiguas libertades”, escribió tras su viaje por Euskal Herria a comienzos del siglo XIX.

Aquel sistema político que deslumbró a Adams, Humboldt y tantos otros –desde jean Jaques Rousseau hasta Victor Hugo-, se regía básicamente por un sistema legal de autogobierno anclado en un documento fundamental: el Fuero Nuevo de Bizkaia.

Este texto legal unificó el antiguo fuero de Bizkaia y fue aprobado, bajo el árbol de Gernika, en 1526, actualizando las bases del autogobierno vasco hace ahora 500 años. La Diputación Foral de Bizkaia ha organizado diversos actos a lo largo de este año para poner en valor la aportación de este ordenamiento jurídico, comparativamente avanzado e igualitarista, y este lunes celebrará un acto institucional al respecto.

La igualdad de género

Más allá de lo que de apologistas puedan tener las referencias internacionales al sistema vasco de autogobierno, es evidente que este sistema tenía aspectos singulares que representaban, en gran medida, una anomalía en el contexto europeo, desde la libertad de comercio hasta las garantías procesales.

Un aspecto relevante es la comparativamente elevada igualdad entre mujeres y hombres que esta norma confería en un contexto europeo -e internacional- de absoluta subordinación de la mujer.

Así lo ha señalado Elixabete Piñol, abogada y vicepresidenta de la Academia Vasca de Derecho, en declaraciones a ETB: “El Fuero Nuevo de Bizkaia nos está hablando constantemente del hombre y la mujer. Los va colocando siempre al mismo nivel”.

Una cuestión central tiene que ver con la aportación de la dote, el conjunto de bienes o propiedades que la familia de la mujer —o ella misma— aportaba al matrimonio. Era una figura muy común en el contexto europeo, aunque el Fuero Nuevo de Bizkaia permitía otras posibilidades, claramente más igualitarias.

“Era posible que la dote, en lugar de aportarla la mujer necesariamente, como ocurría en el Derecho castellano, quien viniera a aportarla fuera el hombre. Además, la persona idónea para continuar con el baserri podía ser tanto un hombre como una mujer, y no se seguían necesariamente mayorazgos”, ha explicado Piñol.

Itziar Monasterio, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Deusto, dedicó una publicación académica a estudiar la condición jurídica de la mujer en Bizkaia en la que concluye que “la mujer –dentro de la familia y la sociedad en Bizkaia– ocupa un lugar preeminente, que se traduce en una plena equiparación con el marido y hermanos”.

Este documento destaca la cuestión sucesoria, una anomalía en el contexto europeo: “Resulta relevante la existencia del principio de equiparación plena de la mujer con el hombre en el ámbito sucesorio”. La capacidad jurídica de la mujer para intervenir en contratos o los derechos de las viudas eran otras cuestiones relevantes relacionadas con esa igualdad comparativamente elevada entre mujeres y hombres, aunque obviamente aún limitada.