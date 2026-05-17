Herido muy grave un hombre tras sufrir un accidente con un motocultor en Barásoain

Un hombre de 59 años ha resultado herido muy grave la tarde del domingo tras sufrir un accidente con un motocultor en una huerta situada en Barásoain.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18:57 horas y ha movilizado a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en una huerta situada en el término municipal de Barásoain, en el paraje el Restaño, cuando el hombre, que trabajaba con un motocultor, ha quedado atrapado por la máquina.

Tras ser liberado por los bomberos, el hombre ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con politraumatismos con pronóstico muy grave.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.