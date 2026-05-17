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El buque afectado por un brote de gastroenteritis atracará este lunes en el Puerto de Getxo

En estos momentos hay 17 casos activos de personas con gastroenteritis común, que permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.
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Euskaraz irakurri: Gastroenteritisak jotako ontzia astelehen honetan porturatuko da Getxoko portuan
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Agencias | EITB

Última actualización

El crucero británico Ambition, afectado por un brote de norovirus que ha causado gastroenteritis a varios pasajeros y el fallecimiento de uno de ellos, atracará este lunes en el Puerto de Bilbao, en la terminal de Getxo, según recoge el boletín de escalas de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

El buque ha atracado esta mañana en el Puerto de El Musel, en Gijón (Asturias), y los servicios de Sanidad Exterior han accedido al barco para llevar a cabo la inspección correspondiente y valorar la situación sanitaria a bordo dentro de los controles rutinarios y protocolos establecidos para este tipo de escalas.

Así, según ha informado la Delegación del Gobierno de España, se ha autorizado el desembarque a las 08:30 horas, al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes.

Según las mismas fuentes, en estos momentos hay 17 casos activos de personas con gastroenteritis común, que permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

A las 18:00 el buque ha partido con destino a Bilbao y, como en cada escala, se personarán responsables de Sanidad Exterior para inspeccionar el crucero y determinar si autorizan o no el desembarco de los pasajeros asintomáticos, como ayer hicieron en La Coruña y hoy en Gijón.

El crucero Ambition partió del Reino Unido e hizo varias escalas hasta que llegó a Burdeos (Francia), donde se notificó la muerte de un pasajero británico de 92 años a causa de una gastroenteritis. En ese momento había unas 50 personas a bordo con síntomas y, en la actualidad son 17 las personas aisladas afectadas de norovirus, el virus más común causante de la gastroenteritis aguda.

Bilbao Enfermedades Sociedad Salud

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18:00 - 20:00
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