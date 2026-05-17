Gastroenteritis agerraldiak jotako gurutzaontzia astelehenean porturatuko da Getxon
Une honetan, gastroenteritis arrunta duten 17 pertsona daude ontzian isolatuta.
Norovirus agerraldiak jotako Ambition gurutzaontzi britainiarra astelehenean iritsiko da Bilboko Portura. Hain zuzen ere, Getxoko terminalean porturatuko da. Hainbat bidaiari gaixotu dira ontzi horretan, gastroenteritisak jota, eta horietako bat hil egin da.
Gaur goizean Gijongo (Asturias) El Musel portuan porturatu da, eta Kanpo Osasuneko zerbitzuak itsasontzira sartu dira ikuskapena egiteko eta bidaiarien osasun egoera baloratzeko, beren-beregi horretarako ezarritako kontrolei eta protokolei jarraikiz.
Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzak jakinarazi duenez, 08:30ean eman diete bidaiariei lehorreratzeko baimena, behin segurtasun eta osasun baldintzak betetzen zituztela egiaztatuta.
Aipatu iturrien arabera, une honetan gastroenteritis arrunta duten 17 pertsona daude ontzian isolatuta.
Behin eginbeharrekoak eginda, Bilbora abiatu da gurutzaontzia 18:00etan. Getxora heltzen denean, osasun arduradunak bertaratuko dira, ontzia ikuskatzeko eta sintomarik gabeko bidaiariak lehorreratzeko, atzo Coruñan eta gaur Gijonen egin duten bezala.
Ambition gurutzaontzia Erresuma Batutik abiatu zen. Bertan, 92 urteko bidaiari britainiar bat gastroenteritisak jota hil zen. Une hartan, 50 pertsona inguru zeuden ontzian sintomekin eta, gaur egun, 17 pertsona daude isolatuta, norobirusak jota.
Norovirusak kutsatutako 21 lagun daramatzan Ambition gurutzaontziak Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu du
Norobirus batek eragindako gastroenteritis-agerraldi izan duen Ambition itsasontzian zihoazen 1.600 bidaiarik barkutik ateratzeko baimena izan dute eta Galizian, A Coruñan, eman dute eguna. 21 pertsonak isolatuta jarraitzen dute, osasun protokoloak betez. 20:00etan Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu dute. Astelehenean, Bilboko Portuan egingo du eskala ontziak.