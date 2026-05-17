INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alacanten topatutako hiru gorpuak indarkeria matxista kasu gisa ikertzen ari dira

Doloresko Udalak hiru dolu egun ezarri ditu udalerrian jazotako "gertaera lazgarriagatik", eta jaietarako programatutako jarduera guztiak bertan behera uztea erabaki du.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Dolores Alacanteko udalerriko Guardia Zibilaren kuartelean atzo, larunbata, topatutako hiru gorpuak indarkeria matxista kasu gisa ikertzen ari dira. Ikerketak irekita jarraitzen du, eta emakume baten, haren senarraren eta seme baten heriotzak indarkeria matxista kasua izan daitekeela da oraingoz hipotesi nagusia.

Ikertzaileen arabera, 55 urteko guardia zibilak ustez bere emaztea (51 urte) eta semea (24 urte) hil ditu, eta bere buruaz beste egin du ondoren. Gizonak ez zuen genero indarkeriagatik aurrekaririk.

Udalak hiru dolu egun ezarri ditu jazotako "gertaera lazgarri" horrengatik, eta jaietarako programatutako jarduera guztiak bertan behera uztea erabaki du.

Doloresko Udalak minutu bateko isilunea egin zuen larunbat arratsaldean, ezohiko osoko bilkuraren ostean, gaitzespena adierazteko.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919  (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Valentzia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

LA CORUÑA, 16/05/2026.- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, atracó este sábado en el puerto español de La Coruña (noroeste) con treinta personas infectadas a bordo, según el último balance médico. En el muelle de trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior se encargará de inspeccionar la nave y decidir si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, según informó el Gobierno español. EFE/ Cabalar
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Norovirusak kutsatutako 21 lagun daramatzan Ambition gurutzaontziak Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu du

Norobirus batek eragindako gastroenteritis-agerraldi izan duen Ambition itsasontzian zihoazen 1.600 bidaiarik barkutik ateratzeko baimena izan dute eta Galizian, A Coruñan, eman dute eguna. 21 pertsonak isolatuta jarraitzen dute, osasun protokoloak betez. 20:00etan Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu dute. Astelehenean, Bilboko Portuan egingo du eskala ontziak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X