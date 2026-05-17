Alacanten topatutako hiru gorpuak indarkeria matxista kasu gisa ikertzen ari dira
Doloresko Udalak hiru dolu egun ezarri ditu udalerrian jazotako "gertaera lazgarriagatik", eta jaietarako programatutako jarduera guztiak bertan behera uztea erabaki du.
Dolores Alacanteko udalerriko Guardia Zibilaren kuartelean atzo, larunbata, topatutako hiru gorpuak indarkeria matxista kasu gisa ikertzen ari dira. Ikerketak irekita jarraitzen du, eta emakume baten, haren senarraren eta seme baten heriotzak indarkeria matxista kasua izan daitekeela da oraingoz hipotesi nagusia.
Ikertzaileen arabera, 55 urteko guardia zibilak ustez bere emaztea (51 urte) eta semea (24 urte) hil ditu, eta bere buruaz beste egin du ondoren. Gizonak ez zuen genero indarkeriagatik aurrekaririk.
Udalak hiru dolu egun ezarri ditu jazotako "gertaera lazgarri" horrengatik, eta jaietarako programatutako jarduera guztiak bertan behera uztea erabaki du.
Doloresko Udalak minutu bateko isilunea egin zuen larunbat arratsaldean, ezohiko osoko bilkuraren ostean, gaitzespena adierazteko.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan; beraz, ez ahaztu ezabatzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Alacanteko eta Bartzelonako hantabirus kasu susmagarriek negatibo eman dute berriro
Horrela, hurrengo PCR proban emaitza errepikatzen bada, berrogeialdia etxean egiten jarraitu ahal izango dute.
Autobus batek emakume bat harrapatu du Iruñean
Zauritutako emakumea Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute anbulantzian, hainbat kolpe baitzituen.
Emakume batek salatu du eraso egin ziotela Gasteizen nikaba erabiltzeagatik
Beste emakume bat jantzia kentzen saiatu zela eta aurpegian jo zuela salatu du.
Norovirusak kutsatutako 21 lagun daramatzan Ambition gurutzaontziak Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu du
Norobirus batek eragindako gastroenteritis-agerraldi izan duen Ambition itsasontzian zihoazen 1.600 bidaiarik barkutik ateratzeko baimena izan dute eta Galizian, A Coruñan, eman dute eguna. 21 pertsonak isolatuta jarraitzen dute, osasun protokoloak betez. 20:00etan Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu dute. Astelehenean, Bilboko Portuan egingo du eskala ontziak.
Palestinarrek euren herrialdean bizitzeko duten eskubidea defendatu du manifestazio batek Iruñean, 'Nakba' ren 78. urteurrenean
Yala Nafarroa plataformak deitu, ehunka lagun bildu dira Israelekin "harremanak etetea" eskatzeko berriro ere. Izan ere, antolatzaileek uste dute hori dela Gazako Zerrendan gertatzen ari den genozidioa gelditzeko neurri bakarra.
12 adingabe eraman dituzte Loiuko aireportutik ospitalera, gastroenteritis zantzuekin
Ikas bidaiaren ondoren Lanzarotera zihoan hegaldi batean sartzeko zain zeudela, okadak eta zorabio-sentsazioa izaten hasi dira. 11 eta 12 urte bitarteko haurrak ospitalean aztertu, eta alta eman diete guztiei.
14 eta 17 urteko bi adingabe atxilotu dituzte Irunen taxi gidari bati eraso egiteagatik
Adin txikikoak izan arren aurrekariak zituzten biek. Fiskaltzak horietako bat aske uztea eta gazteena zentro batean sartzea ebatzi du.
Iruñeko jesuita bat ikertzen ari dira, gazte bati ustez sexu-abusuak egiteagatik
Atzo atxilotu zuen Foruzaingoak eta larunbat honetan eraman dute epailearen aurrera. Epaileak behin-behinean aske uztea erabaki du. Delituaren izaera eta biktima gehiago ote dauden ikertzen ari dira.
Gizon bat hil da Urgull menditik Pasealeku Berrira erorita
Ertzaintzak 11:00ak aldera jaso du abisua. Ordu horretan aurkitu dute biktimaren gorpua, baina larrialdi zerbitzuetako langileek ezin izan dute haren bizitza salbatu. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, istripua nola gertatu den jakiteko.