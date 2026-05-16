Norovirusak kutsatutako 21 lagun daramatzan Ambition gurutzaontziak Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu du

LA CORUÑA, 16/05/2026.- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, atracó este sábado en el puerto español de La Coruña (noroeste) con treinta personas infectadas a bordo, según el último balance médico. En el muelle de trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior se encargará de inspeccionar la nave y decidir si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, según informó el Gobierno español. EFE/ Cabalar
EITB

Norobirus batek eragindako gastroenteritis-agerraldi izan duen Ambition itsasontzian zihoazen 1.600 bidaiarik barkutik ateratzeko baimena izan dute eta Galizian, A Coruñan, eman dute eguna. 21 pertsonak isolatuta jarraitzen dute, osasun protokoloak betez. 20:00etan Galizia utzi eta Gijonerako bidea hartu dute. Astelehenean, Bilboko Portuan egingo du eskala ontziak.

