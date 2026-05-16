Urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztu ditu UEMAk, udalerri euskaldunen atzerakada gelditzeko
Udalerri Euskaldunen Eguna ospatu du UEMAk Otxandion. 121 udalek osatzen dute gaur egun Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea, eta guztien artean 355.500 biztanle ordezkatzen dituzte.
Udalerri euskaldunen mankomunitateak eta Otxandioko Udalak antolatuta, Udalerri Euskaldunen Eguna ospatzen ari dira gaur Otxandion. 121 udalek osatzen dute gaur egun UEMA, baina gaurko eguna "udalerri euskaldun guztien eguna da, ez UEMAko kide direnena soilik" azaldu dute UEMAtik, aspaldi erabaki baitzen eguna udalerri euskaldun guztion bilgune izatea, UEMAko kide izan ala ez. Gaur egun, guztira, 175 udalerri inguru dira Euskal Herriaren luze-zabalean udalerri euskaldunak, biztanleen %70etik gora euskalduna dutenak, alegia, eta "egundoko ekarpena egiten diete euskararen normalizazioari".
Goizean, UEMA osatzen duten 121 herrietako ordezkariek Batzar Nagusia egingo dute Mainondon, eta eguerdian ekitaldi instituzionala izan da herriko plazan, erakunde publikoetako, euskalgintzako eta beste hainbat alorretako ordezkarien parte hartzearekin.
Udalerri euskaldunetatik heldutako 125 bat alkate eta zinegotzirekin batera, bertan izan dira Joseba Lozano Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria, Isaac Amezaga Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria edota Aingeru Mimentza Euskalgintzaren Kontseiluko komunikazio arduraduna, besteak beste.
Martin Aramendi UEMAko lehendakaria etorkizuneko erronkez mintzatu da; ezinbestekotzat jo du “urgentziazko hamar neurri” indarrean jartzea ahalik eta lasterren, “arnasguneen desagertze prozesua eteteko”.
Hauek dira UEMAk proposatutako 10 neurriak:
1. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea.
2. Udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskaraz izateko betebeharra ezartzea.
3. Udalerri euskaldunetan garatu beharreko planek, proiektuek eta askotariko egitasmoek euskarari eragin kaltegarririk ez sortzeko neurriak hartzea.
4. Ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jartzea.
5. Euskalduntze-alfabetatze ratioak jaistea eta doakotasuna bermatzea maila guztietan.
6. Helduen hezkuntzan euskara ardatz gisa ezartzea, herritar etorri berrientzako murgiltze-neurrietan.
7. Haur eta gazte etorri berriak euskalduntzeko murgiltze ereduak abiatzea.
8. Udalerri euskaldunetako haur eta gazteek ikasketa prozesu osoa ahalik eta gune euskaldunenetan eta trinkoenetan egitea ahalbidetuko duten neurriak ezartzea.
9. Familia zaurgarrietako haurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartzea.
10. Udal langile guztiak euskaldunak izan daitezen eta udalen euskarazko funtzionamendua bermatu dadin neurri juridikoak hartzea.
Era berean, ekainaren 13an Kontseiluak Iruñean deitutako Euskaltzaleon Martxarekin bat egiteko eta parte hartzeko deia egin die Aramendik euskaltzale guztiei.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat hil da Urgull mendian, Begiratokiko Baluartetik erorita
Ertzaintzak 11:00ak aldera jaso du abisua. Ordu horretan aurkitu dute biktimaren gorpua Pasealeku Berrian.
60 eragile sozial eta politikok gerraren aurkako manifestua sinatu dute Gernikan
Euskal Herri osoko ia 60 eragilek sinatu dute gaur eguerdian, Gernikan, “Gernikaren herritik, bakea eta justizia” manifestua, non gerraren aurkako eta bakearen, justiziaren eta herrien subiranotasunaren aldeko konpromisoa berretsi duten.
Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariaren kargugabetzea eskatu dute Iruñean hainbat manifestarik
Manifestazioa eguerdian egin dute, "Kalitatezko hezkuntza eta lan baldintzen alde. Gimeno Kanpora!", lelopean.
Norovirusak kutsatutako 30 lagun daramatzan Ambition gurutzaontzia Galiziara iritsi da
Hainbat orduz aztertzen ibili ostean, 1.600 bidaiarik barkutik ateratzeko baimena jaso dute, turismoa egiteko. Astelehenean, Bilboko Portuan egingo du eskala ontziak.
Baldintzapean aske utzi dute dute Igorreko errugbi taldeko presidentea
Ertzaintzak 132 salaketa jaso zituen igandera arte, Arratiko Zekorrak Rugby Taldeak Gabonetako loteria ez ordaintzeagatik. Zehazki, 3. sari bat egokitu zitzaion, eta orain klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko.
Hiru pertsona identifikatu dituzte Gasteizko Errekaleor auzoan, beisboleko bateekin eta harriz betetako motxilekin
Asteazkenean hainbat liskar izan ziren, okupa batzuk auzoko eraikinetan sartzen saiatu eta hango bizilagunak aurka agertu zirenean. Materiala konfiskatu eta hiru pertsonak identifikatu dituzte: 24 eta 31 urteko bi gizon eta 26 urteko emakume bat.
Gizon bat atxilotu dute Abadiñon partida bat jokatzen ari ziren futbolariei mugikorrak eta diru-zorroak lapurtzeagatik
Futbol partida Matienan jokatu zen, eta dozena bat jokalari konturatu ziren lapurtu egin zietela.
Nola iritsi errepidez Zegama-Aizkorri lasterketaz gozatzera
Seguratik aurrera trafikoa etenda egongo da, baita Otzaurteko mendatea ere.
Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du listeria atzeman dutela zenbait markatako gazta freskoan
Alertak Goya, Nativo eta Sabor de Casa marketako gaztei eragiten die.