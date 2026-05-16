Udalerri Euskaldunen Eguna
Urgentziaz hartu beharreko 10 neurri aurkeztu ditu UEMAk, udalerri euskaldunen atzerakada gelditzeko

Udalerri Euskaldunen Eguna ospatu du UEMAk Otxandion. 121 udalek osatzen dute gaur egun Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea, eta guztien artean 355.500 biztanle ordezkatzen dituzte.

UEMAko ordezkariek Otxandion ateratako familia argazkia. Irudia: UEMA
Eider Jauregi | EITB

Udalerri euskaldunen mankomunitateak eta Otxandioko Udalak antolatuta, Udalerri Euskaldunen Eguna ospatzen ari dira gaur Otxandion. 121 udalek osatzen dute gaur egun UEMA, baina gaurko eguna "udalerri euskaldun guztien eguna da, ez UEMAko kide direnena soilik" azaldu dute UEMAtik, aspaldi erabaki baitzen eguna udalerri euskaldun guztion bilgune izatea, UEMAko kide izan ala ez. Gaur egun, guztira, 175 udalerri inguru dira Euskal Herriaren luze-zabalean udalerri euskaldunak, biztanleen %70etik gora euskalduna dutenak, alegia, eta "egundoko ekarpena egiten diete euskararen normalizazioari".

Goizean, UEMA osatzen duten 121 herrietako ordezkariek Batzar Nagusia egingo dute Mainondon, eta eguerdian ekitaldi instituzionala  izan da herriko plazan, erakunde publikoetako, euskalgintzako eta beste hainbat alorretako ordezkarien parte hartzearekin.

Udalerri euskaldunetatik heldutako 125 bat alkate eta zinegotzirekin batera, bertan izan dira Joseba Lozano Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria, Isaac Amezaga Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria edota Aingeru Mimentza Euskalgintzaren Kontseiluko komunikazio arduraduna, besteak beste.

Martin Aramendi UEMAko lehendakaria etorkizuneko erronkez mintzatu da; ezinbestekotzat jo du “urgentziazko hamar neurri” indarrean jartzea ahalik eta lasterren, “arnasguneen desagertze prozesua eteteko”.

Hauek dira UEMAk proposatutako 10 neurriak:

1. Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea.

2. Udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskaraz izateko betebeharra ezartzea. 

3. Udalerri euskaldunetan garatu beharreko planek, proiektuek eta askotariko egitasmoek euskarari eragin kaltegarririk ez sortzeko neurriak hartzea.

4. Ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jartzea.

5. Euskalduntze-alfabetatze ratioak jaistea eta doakotasuna bermatzea maila guztietan.

6. Helduen hezkuntzan euskara ardatz gisa ezartzea, herritar etorri berrientzako murgiltze-neurrietan.

7. Haur eta gazte etorri berriak euskalduntzeko murgiltze ereduak abiatzea.

8. Udalerri euskaldunetako haur eta gazteek ikasketa prozesu osoa ahalik eta gune euskaldunenetan eta trinkoenetan egitea ahalbidetuko duten neurriak ezartzea.

9. Familia zaurgarrietako haurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartzea.

10. Udal langile guztiak euskaldunak izan daitezen eta udalen euskarazko funtzionamendua bermatu dadin neurri juridikoak hartzea.

Era berean, ekainaren 13an Kontseiluak Iruñean deitutako Euskaltzaleon Martxarekin bat egiteko eta parte hartzeko deia egin die Aramendik euskaltzale guztiei.

