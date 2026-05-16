Nola iritsi errepidez Zegama-Aizkorri lasterketaz gozatzera

Seguratik aurrera trafikoa etenda egongo da, baita Otzaurteko mendatea ere.

Zegama-Aizkorri ikerketa
Zegama-Aizkorri maratoia. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsona joango dira igande honetan Zegama-Aizkorri mendi maratoi ospetsua ikustera, eta erakunde eta antolatzaileek neurri zorrotzak hartu dituzte trafikoarekin arazorik egon ez dadin eta iritsiera modu atolatuan egin ahal izateko.

Horrela, Segura eta Zegama arteko errepidea itxita egongo da igandean, egoiliarrentzat eta baimendutako ibilgailuentzat izan ezik. Otzaurtetik ere ezin izango da ibilgailu pribatuan jaitsi Zegamara 06:00etatik 14:00etara, eta Foruzaingoak errepidea itxiko du igandeko 00:00etatik 06:00etara.

Hala ere, autobusez iritsi ahal izango da, Seguratik autobusez 06:00etatik 19:00etara, eta Zuazarretatik (Etzegarate gainetik gertu) Otzaurte gainera autobusez joan ahal izango da 06:00etatik aurrera.

Lurraldebusek Beasaingo Renferen geltokiaren eta Zegamaren arteko linea indartuko du asteburu osoan zehar.

Oñatin Arantzazurako igoera aparkaleku guztiak betetzen diren unean itxiko da, eta autobusak egongo dira Arantzazuko Ama kaleko 18. zenbakitik Santutegiraino 07:00etatik aurrera. Jaitsierako azken bidaia 19:30ean izango da.

Bestalde, Zalduondoko Udalak ohartarazi du ezingo dela aparkatu Zumarraundiko bide asfaltatuan, plataforman bakarrik, eta industrialdean aparkatzea gomendatu du, bertatik autobusak egongo baitira 06:00etatik 15:00etara.

Nola igo lasterketa ikusteko

Hori guztia Zegamara sartzeko errepideei dagokienez. Baina lasterketaz gozatzera mendira igotzeko neurriak ere hartu dituzte. Horrela, 6:30etatik 08:00ak arte autobusak aterako dira Zegamako plazatik trenaren geralekuraino. Sancti Spiriturako bidea nondik hartu azalduko dute bertan egongo diren gidek. Ez da beharrezkoa erreserbarik egitea eta autobusak beharrezko itzuliak emango ditu ikusleak tren geltokiraino iristeko.

Oinez ere egin daiteke Zegamatik Sancti Spiriturako bidea. Plazatik hasi eta horiz markatuta dagoen Donejakue Bideari jarraitu besterik ez da egin behar.

Otzaurtetik, berriz, ibilbide luzeko markak ikus daitezke Supporter Point izango den aldapa ezagunera iristeko.

