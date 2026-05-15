BIZKAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Igorreko errugbi taldeko presidentea atxilotu dute, ordaindu gabeko Gabonetako loteriaren harira

Zehazki, administrazio desleialeko eta iruzurreko delitu bana egin izana leporatu diote. Arratiko Zekorrak Rugby Taldeak "akats baten ondorioz" 90.693 zenbakitik gorako 225 partaidetza saldu zituen, Gabonetako zozketako hirugarren saria irabazi zutenak, eta ez du funtsik dagokiona ordaintzeko.

IGORRE (BIZKAIA), 07/05/2026.- Decenas de personas que no han podido cobrar sus participaciones premiadas de la Lotería de Navidad vendida por el club de rugby de Igorre, han acudido este jueves en la localidad vizcaína a la primera reunión que tratará de buscar una solución, y han acusado a la entidad deportiva de "favoritismo" en los pagos realizados, que "no han sido limpios", y advierten, después de haber presentado ya 99 denuncias: "habrá que pelear por lo que es nuestro". EFE/ Miguel Toña

Igorren saldutako loteria txartel sarituetako bat. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Igorreko (Bizkaia) errugbi taldeko presidentea atxilotu dute ostiral honetan, ordaindu gabeko Gabonetako loteriaren harira jarritako salaketekin lotuta, EITBk jakin ahal izan duenez. Zehazki, administrazio desleialeko eta iruzurreko delitu bana egin izana leporatu diote.

Ertzaintzak ehun salaketa baino gehiago jaso ditu orain arte, Arratiko Zekorrak Rugby Taldearen Gabonetako loteria ez ordaintzeagatik. 

Taldeak onartu egin du 90.693 zenbakiaren partizipazio gehiegi saldu zituela, "akats baten ondorioz"; behar baino 225 gehiago. Gabonetako loteriaren 3. saria egokitu zitzaion zenbaki horri, eta orain klubak ez du nahikoa dirurik saria kobratu ez duten saridunek eskatzen dizkioten 2,7 milioi euro inguru ordaintzeko.

Kaltetuek egindako zenbaketaren arabera, 287 dira kobratu ez diren txartelak, hau da, ia 2,8 milioi euroko zorra izan beharko litzateke errugbi taldeak izango lukeena.

Klubaren zuzendaritzak azaldu duenez, ordaintzeko dirua agortu zitzaienean ohartu ziren akatsaz. Txartel saritu bakoitzeko 10.000 euro ordaindu behar ditu klubak.

Guztira, 1.425 partizipazio saldu omen zituzten, 1.200 izan beharrean. 5 euroko txartelak saldu zituzten, eta erosleek txartel bakoitzeko 4 euro jokatu zituzten Gabonetako loterian eta 1 dohaintzan eman zioten klubari.

Salaketa guztiak atestatu berean ikertzen ari dira, ustezko iruzur delitu batengatik, Segurtasun Saileko iturriek jakitera eman dutenez.

132 salaketa jarri dituzte Igorreko errugbi taldeak saldutako Gabonetako loteria txartelen auziagatik
Igorreko Udalak loteriaren saria kobratu ez dutenen arazoa "lehenbailehen" konpontzea espero du
Arratiko Zekorrak taldeak saldutako loteria txartelen auzian kaltetutakoen artean ziurgabetasuna eta haserrea da nagusi
Igorre Bizkaia Delituak Loteria Gabonetako Loteria Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X