Gorabeherak errepideetan, euriak eta ur putzuek baldintzatuta
Luizi bat gertatu da BI-631 errepidean, Bermeon, eta errei bat itxi dute. Bien bitartean, semaforoa jarri dute bidea txandaka emateko.
Euria tarteko, arazoak sortu dira, goizean goizetik, errepideetan.
Bestalde, ibilgailu batek istripua izan du Txorierriko igarobidean (BI-30) eta errei bat itxi dute, Barakaldo parean eta Galdakaora bidean, eta auto-ilarak sortu dira.
Hori guztia dela eta, arretaz gidatzea gomendatu dute trafiko arduradunek.
Albiste izango dira: Epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, Tubos Reunidoseko asanblada, abisu horia euriagatik eta krisia Nafarroako Gobernuan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Herri epaimahaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa
Ebazpenean, ez dira frogatutzat eman defentsak aringarri gisa aurkeztutako argudioak. Hau da, hilketaren unean akusatua alkoholaren eraginpean zegoela edota buru nahasmendua izan zuela ezin dira frogatutzat eman, epaimahaiaren arabera.
Gastroenteritis-agerraldia antzeman duen gurutzaontziak geldialdia egingo du Bilboko Portuan
90 urte inguruko bidaiari britainiar baten heriotzak osasun-alerta piztu du Ambition gurutzaontzian, eta 1.700 pertsona konfinatu dituzte. Gainera, 50 pertsona inguruk gonbitoak eta beherakoak izan dituzte azken egunotan.
Listeria bakterioa atzeman dute EAEn banatutako Goya markako behi gazta batzuetan
Bi sortatan aurkitu dute bakterioa, eta jada eman dute horiek erretiratzeko agindua. Gorakoa, beherakoa edo sukarra dira listeria bakteriak eragin ditzakeen ondorioak.
Ezezagun bati 3.000 euroko transferentziak egin izanak susmoa piztu zuen Bilbon hildako 73 urteko gizonaren familian
Hildakoaren lagunek baieztatu dute zita-aplikazioak erabiltzen zituela "gizonekin geratzeko". Nelson D. M. B.ren aurkako bigarren epaiketaren bigarren eguna izan da gaurkoa.
15 urteko neska batek sexu-erasoa salatu du Urduñan, otxomaioetan
Urduñako Udalak elkarretaratzea deitu du ostiralerako, maiatzak 15, 20:30ean, Foruen Plazan. Ertzaintzako iturriek baieztatu dutenez, joan den asteburuan izandako zenbait gertaeren inguruko salaketa bat dago eta tartean adin txikikoak daude.
Lukas Agirreren amak "bidezko zigorra" eskatu du heriotzaren ardura leporatzen dioten bi akusatuentzat
Emozioari eutsi ezinda, Zuriñe Izkok "barruan duten indarkeria eta gorroto" horretatik aldentzea opatu die bi akusatu nagusiei.
Adingabeen suizidio-saiakerak % 22 handitu dira urteko batez beste azken hamarkadan
Pediatriako larrialdietako zerbitzuek ohartarazi dute haurren osasun mentaleko arazoek gorakada handia izan dutela, eta zenbait ospitaletan kasu horiek bikoiztu egin direla azken hamarkadan.
Lizarra ikastolako familiek D ereduko lau ikasgela mantentzea eskatu dute
Guraso talde batek kaleratutako manifestuaren arabera, aurrematrikulen kopuruak ahalbidetzen du datorren ikasturtean D ereduko lau ikasgela izatea HH3n: bina Lizarra ikastolan eta Remontival ikastetxe publikoan.