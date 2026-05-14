Epaiketa
Ezezagun bati 3.000 euroko transferentziak egin izanak susmoa piztu zuen Bilbon hildako 73 urteko gizonaren familian

Hildakoaren lagunek baieztatu dute zita-aplikazioak erabiltzen zituela "gizonekin geratzeko". Nelson D. M. B.ren aurkako bigarren epaiketaren bigarren eguna izan da gaurkoa.

BILBAO, 13/05/2026.- La Audiencia de Bizkaia ha comenzado este miércoles un nuevo juicio por homicidio a Nelson D.M.B. (d), ya condenado por el asesinato de un hombre y a quién se le relaciona con otros casos similares de crímenes a individuos con quienes quedaba a través de una aplicación de contactos gays ocurridos en 2021 en Bilbao. EFE/ Miguel Toña
Epaiketaren lehen egunaren irudia. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

2021eko urrian Bilboko bere etxean hil zuten 73 urteko gizonaren ilobak aitortu duenez, banku-kontutik ezagutzen ez zuten pertsona baten alde egindako bi transferentziek atentzioa eman zioten. Hilketaren ustezko egilea sexu-harremanetarako aplikazioetan ezagutzen zituen bost gizonen hiltzailea izan zen.

Bi mugimenduek 3.000 euro batzen zituzten, hil eta minutu gutxira erregistratuta zeuden, eta hori "oso arraroa" zela azpimarratu du haren ilobak.

Gainera, esan du osabaren etxera beste bi seniderekin joan zenean, gertakarien gauean, susmatu zuela "zerbait ez zihoala ondo" atea giltzarik gabe eta argiak piztuta zeudelako: "Hura ez zen normala".

Nelson D.M.Bren aurkako bigarren epaiketaren bigarren eguna izan da ostegun honetan Bizkaiko Probintzia Auzitegian. Ustezko hiltzailea dagoeneko 37 urteko kartzela-zigorra betetzen ari da, hilketa, hilketa saiakera eta iruzur jarraitua egotzita.

Bilboko etxebizitza batean hil zen 73 urteko gizon baten heriotzarekin zerikusia izan duelakoan epaitzen ari dira orain, ito ondoren bihotz-biriketako gutxiegitasun baten ondorioz hil baitzen.

Bederatzi lekukok parte hartu dute bigarren saio honetan, eta biktimaren senide eta lagunak agertu dira, bai eta akusatuaren bikotekide ohia eta gorpua altxatzeko unean egon ziren ertzainak ere.

Hildakoaren ilobak adierazi duenez, atentzioa eman zien hasiera batean heriotza bihotz-arnas gutxiegitasun bati egozteak, nahiz eta bi aste lehenago osabak azterketa oso bat egin eta osasunez ondo egon: "Bat ez zetorren zerbait zegoen".

"Heriotza naturala" izan zitekeela zalantzan jarrita, lehen salaketa aurkeztu zuten epaitegian, baina artxibatu egin zuten. Hala ere, hilabete batzuk geroago, Ertzaintzako zenbait agenteren bisita jaso zuten, polizia-etxean salaketa aurkezteko eskatzeko, heriotza "mota bereko beste kasu batzuekin" erlazionatuta egon zitekeelako.

Saio honetan biktimaren hainbat lagunek ere deklaratu dute, eta horietako batek aitortu du bere etxean geratzen zela kontaktu-aplikazioetan ezagutzen zituen gizonekin.

Era berean, gorpua altxatzen egon ziren bi ertzainek adierazi dute etxean ez zegoela krimena susmatzeko moduko "elementu arrotzik": "Eszenan ez zegoen ezer indarkeriazko heriotza izan zela adierazten zuenik".

Bilbo Erailketak Epaiketak Gizartea

