Lizarra ikastolako familiek D ereduko lau ikasgela mantentzea eskatu dute
Guraso talde batek kaleratutako manifestuaren arabera, aurrematrikulen kopuruak ahalbidetzen du datorren ikasturtean D ereduko lau ikasgela izatea HH3n: bi Lizarra ikastolan eta beste bi Remontival ikastetxe publikoan.
Lizarra ikastolako guraso talde batek manifestua kaleratu du, Lizarran D ereduko lau ikasgela mantentzea eskatuz. Zehazki, 2026-2027 ikasturteari begira, Lizarra ikastolan HH3ko bi ikasgela eta Remontival ikastetxe publikoan D ereduko beste bi ikasgela izatea aldarrikatzen dute.
Datorren ikasturterako 55 ikaslek eman dute izena 3 urteko gelan eta D ereduan, Lizarran: 31k Lizarra ikastolan eta 24k Remontival ikastetxe publikoan.
Guraso kaltetuek zabaldutako oharraren arabera, aurrematrikula kopuruek ahalbidetzen dute datorren ikasturtean bi ikasgela izatea Lizarra ikastolan (16ko eta 15eko ikasgela bana), eta, beste bi (12ko bi ikasgela), berriz, Remontival ikastetxe publikoan.
Hala ere, Nafarroako Hezkuntza Kontseilaritzak Lizarra ikastolan 25 ikasleko gela bat irekitzea planteatzen du, 6 haur kanpoan utziz.
Are gehiago, manifestuaren sinatzaileek salatu dutenez, Hezkuntza Kontseilaritzak "gauetik goizera" eta aurrez abisatu gabe, irizpideak aldatu ditu Lizarra Ikastola aukeratu duten familietako 6 haur plazarik gabe utziz.
Hezkuntza Kontseilaritzak gela bat ixteak 80.000 eta 90.000 euro aurreztea ahalbidetuko duela azpimarratu arren, informazio hori gezurtatu dute sinatzaileek. "Gelak itxi beharrean, ratio baxuagoak dituen hezkuntza baten ideia indartzeko unea iritsi dela uste dugu, horrela, aniztasunari arreta ematea ahalbidetuz eta eskola-porrota murriztuz", gaineratu dute.
Nafarroako ikastolek uste dute oraindik badagoela "negoziatzeko tarterik" hezkuntza itunen inguruan
Zure interesekoa izan daiteke
Urtean % 22 igo dira 14 urtetik beherakoen suizidio-saiakerak Espainian
Pediatriako larrialdietako zerbitzuek ohartarazi dute haurren osasun mentaleko arazoek gorakada handia izan dutela, eta zenbait ospitaletan kasu horiek bikoiztu egin direla azken hamarkada baino gutxiagoan.
Abisu horia ezarriko dute euriteengatik, metro karratuko 60 litro arte pila daitezkeelako 24 orduan
Abisua gaur 21:00etan sartuko da indarrean, eta 24 orduz luzatuko da. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak bigarren abisua ezarriko du gauerako, itsasoa zakar ibiliko delako; izan ere, 3,5 metrorainoko olatuak altxatuko ditu.
Sare kriminal bat desegin dute Euskadin kriptodiruko inbertsio faltsuekin 400.000 eurotik gorako iruzurra egiteagatik
Sare sozialen bidez, biktimak bereganatzen zituen, eta kriptodiru-plataforma faltsuetan inbertitzeko konbentzitzen zituzten. Lau atxilotu daude, eta burua omen dena kartzelan sartu dute.
Auto ilarak izan dira N-1 errepidean, Beasain eta Arama artean, Gasteizerako noranzkoan izandako bi istripuren ondorioz
Lau autoren arteko istripua izan da aurrena, Beasasin eta Ordizia artean, eta autoak erretiratu badituzte ere, horrek eragindako auto-ilaretan txapa-istripu bat izan da, eta egoerak korapilatuta jarraitu du.
125 urte, Orion balearen kantua azkenengoz entzun zenetik
125 urte igaro dira euskal balearen azken alea harrapatu zenetik, Orion. Gaur egun, balea-arrantzaren azken pasarte hura mugarri sinboliko bihurtu da herriarentzat. Xabier Alberdi Itsas Museoaren zuzendari zientifikoak egun hartan gertatutakoa azaldu du, eta Euskal Herrian balea-arrantzuak izan zuen garrantzi historikoa azpimarratu du.
Ratioak jaistea eskatzen duen herri-ekimen legegilea iragarri dute Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformek
Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformen iritzian, ikasgeletan haur kopurua txikitzea ezinbestekoa da arreta hobetzeko, eskola porrota murrizteko eta aniztasunari arreta hobea ziurtatzeko. Hori dela eta, herri-ekimen legegilea aurkeztu nahi dute Nafarroako Foru Parlamentuan, ratioak jaisteko eskatuz. Hezkuntza komunitate osoari lankidetzarako deia egin diote. Hasteko, 7.000 sinadura behar dituzte ekimena ganberara eraman ahal izateko.
EAEk hamar aldiz handitu du gaitasun handiko ikasleen detekzioa azken bost urteotan
2019an 747 ikasle zeuden identifikatuta eta gaur egun 7.327 dira; igoera nabarmen hori eskola publiko zein itunpekoetan ezarritako detekzio goiztiarrerako ereduari esker lortu da.
Nelson David Morenok ukatu egin du Bilbon 73 urteko gizona hil izana
Asteazken honetan hasi da Bilbon 2021eko urriaren 5ean zendu zen gizon baten heriotza argitzeko epaiketa. Akusatua 37ko kartzela-zigorra betetzen ari da dagoeneko, beste krimen batzuengatik. Bost gizonen hilketekin lotu dute, baina, ikertzaileen aburuz, 7 krimenen egile izan daiteke.
Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak “barkamena” eskatu du epaiketako azken unean
Arabako Lurralde Auzitegian egin duten epaiketa epai zain gelditu da asteazken honetan, aldeek euren ondorioak aurkeztu ondoren. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko zigorrak eskatzen dituzte, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik, akusatuak “nahita” hil zuela emakumea eta egoeraz “jakitun” zegoela uste dutelako. Defentsak absoluzioa eskatu du, hilketaren unean, “errealitatetik erabat deskonektatuta” zegoela argudiatuta.