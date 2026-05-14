Lizarra ikastolako familiek D ereduko lau ikasgela mantentzea eskatu dute

Guraso talde batek kaleratutako manifestuaren arabera, aurrematrikulen kopuruak ahalbidetzen du datorren ikasturtean D ereduko lau ikasgela izatea HH3n: bi Lizarra ikastolan eta beste bi Remontival ikastetxe publikoan.

Lizarra ikastolako guraso talde batek manifestua kaleratu du, Lizarran D ereduko lau ikasgela mantentzea eskatuz. Zehazki, 2026-2027 ikasturteari begira, Lizarra ikastolan HH3ko bi ikasgela eta Remontival ikastetxe publikoan D ereduko beste bi ikasgela izatea aldarrikatzen dute. 

Datorren ikasturterako 55 ikaslek eman dute izena 3 urteko gelan eta D ereduan, Lizarran: 31k Lizarra ikastolan eta 24k Remontival ikastetxe publikoan.  

Guraso kaltetuek zabaldutako oharraren arabera, aurrematrikula kopuruek ahalbidetzen dute datorren ikasturtean bi ikasgela izatea Lizarra ikastolan (16ko eta 15eko ikasgela bana), eta, beste bi (12ko bi ikasgela), berriz, Remontival ikastetxe publikoan. 

Hala ere, Nafarroako Hezkuntza Kontseilaritzak Lizarra ikastolan 25 ikasleko gela bat irekitzea planteatzen du, 6 haur kanpoan utziz. 

Are gehiago, manifestuaren sinatzaileek salatu dutenez, Hezkuntza Kontseilaritzak "gauetik goizera" eta aurrez abisatu gabe, irizpideak aldatu ditu Lizarra Ikastola aukeratu duten familietako 6 haur plazarik gabe utziz. 

Hezkuntza Kontseilaritzak gela bat ixteak 80.000 eta 90.000 euro aurreztea ahalbidetuko duela azpimarratu arren, informazio hori gezurtatu dute sinatzaileek. "Gelak itxi beharrean, ratio baxuagoak dituen hezkuntza baten ideia indartzeko unea iritsi dela uste dugu, horrela, aniztasunari arreta ematea ahalbidetuz eta eskola-porrota murriztuz", gaineratu dute. 

Ratioak jaistea eskatzen duen herri-ekimen legegilea iragarri dute Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformek

Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformen iritzian, ikasgeletan haur kopurua txikitzea ezinbestekoa da arreta hobetzeko, eskola porrota murrizteko eta aniztasunari arreta hobea ziurtatzeko. Hori dela eta, herri-ekimen legegilea aurkeztu nahi dute Nafarroako Foru Parlamentuan, ratioak jaisteko eskatuz. Hezkuntza komunitate osoari lankidetzarako deia egin diote. Hasteko, 7.000 sinadura behar dituzte ekimena ganberara eraman ahal izateko.   
