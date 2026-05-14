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Familias de Lizarra Ikastola insisten en mantener cuatro aulas de modelo D

Un grupo madres y padres han difundido un manifiesto en el que aseguran que, las cifras de prematrícula permiten mantener dos aulas de modelo D en Lizarra ikastola y otras dos en el colegio público Remontival.

Lizarra ikastola. Imagen obtenida de un vídeo de EITB.

Euskaraz irakurri: Lizarra ikastolako familiek D ereduko lau ikasgela mantentzea eskatu dute
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EITB

Última actualización

Un grupo de madres y padres de Lizarra Ikastola ha denunciado la reducción de plazas de Infantil de 3 años para el curso 2026-2027, y ha reclamado al departamento de Educación que mantenga cuatro aulas de modelo D entre la ikastola y el colegio público Remontival

En total, son 31 las familias de niños y niñas de tres años que han realizado la preinscripción en Lizarra ikastola. Además, hay otros 24 matriculados en el colegio público Remontival.

Las familias han difundido un manifiesto en el que aseguran que las cifras de prematrícula permiten mantener dos aulas de modelo D en la ikastola (un aula de 16 y otra de 15) y otras dos en Remontival (dos aulas de 12).

Sin embargo, la Consejería de Educación plantea un aula de 25 en Lizarra ikastola, dejando a seis niños y niñas fuera. 

Es más, los firmantes denuncian que una vez finalizado el proceso de prematrícula, la Consejería de Educación, "de la noche a la mañana" y sin previo aviso, haya cambiado de criterio, dejando sin plaza en el centro elegido a seis familias. 

Según el texto, Educación habría argumentado que el cierre de un aula permitiría ahorrar entre 80 000 y 90 000 euros, una tesis que las familias cuestionan al considerar que invertir en ratios bajas favorece la atención individualizada, la diversidad y reduce costes sociales asociados al fracaso escolar.

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