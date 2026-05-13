La Fiscalía sostiene que el acusado asesinó a Maialen Mazón de forma "consciente y voluntaria", y con intención de hacerla sufrir especialmente
La Audiencia Provincial de Álava ha acogido este miércoles la última jornada del juicio por el crimen de Maialen Mazón, centrada en la presentación de los informes de las partes. El suceso tuvo lugar el 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz, donde la alavesa Maialen Mazón recibió 13 cuchilladas.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 45 años de prisión para el acusado por asesinato, dos delitos de aborto y un delito de abandono de menor, al considerar que actuó de forma “consciente y voluntaria” y con la intención de hacer sufrir especialmente a la víctima, ya que su hija de dos años, a la que después dejó abandonada, estaba presente en el momento en el que la acuchilló.
La acusación mantiene la petición de 45 años de prisión, a la que se adhieren el resto de acusaciones, al sostener que el acusado actuó con plena conciencia de sus actos y con intención de matar.
En su informe final, la Fiscalía ha señalado además que el crimen se produjo tras la negativa del acusado a aceptar la ruptura, al considerar a la víctima como de su propiedad. En ese sentido ha defendido que se trató de un asesinato y no de un homicidio, al considerar que el acusado impidió que la víctima pudiera iniciar una vida independiente.
Asimismo, el Ministerio Público rechaza que sufriera un trastorno que anulara su voluntad, apoyándose en su conducta posterior, como la ocultación de pruebas, la huida y el uso de identidad falsa.
Fallos en la protección y control del riesgo
Además, la fiscal ha lamentado el “gran fallo en la protección policial de Maialen Mazón”, que se refleja tanto en el desenlace del caso como en la respuesta ante incumplimientos de órdenes de alejamiento.
La defensa pide su absolución por trastorno mental transitorio o en su defecto que se aplique la eximente incompleta de trastorno mental transitorio y la atenuante de consumo de alcohol.
Tras las intervenciones, el veredicto quedará en manos del jurado popular.
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