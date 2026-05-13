Arranca un nuevo juicio contra Nelson David Bolaños por el homicidio de un hombre de 77 años con el que se citó a través de una app
La Audiencia de Bizkaia inicia este miércoles un nuevo juicio contra Nelson David Moreno Bolaños, relacionado con la muerte de al menos cinco hombres homosexuales -podrían ser siete- en Bilbao durante el año 2021. En este nuevo juicio, relacionado con la muerte de un varón de 77 años con el que se había citado a través de un app de contactos, la Fiscalía solicita 16 años de prisión por un delito de homicidio y tres más por un delito de estafa continuada.
El sospechoso llega a este nuevo juicio después de haber sido condenado en tres ocasiones. En el primero de los juicios, se le condenó a 10 años por el intento de asesinato de un hombre con el que se había citado a través de una aplicación de contactos gays en diciembre de 2021. La víctima logró zafarse y después le denunció.
En el segundo, fue condenado a dos años y tres meses por delitos económicos en relación con otro caso que también podría ser juzgado por homicidio. En el último de los juicios, se le condenó a 25 años de prisión por matar, en octubre de 2021, a un profesor de música de 43 años, reduciéndole a través de la técnica del mataleón y después robándole. En total, ha sido condenado a más de 37 años.
Horizonte judicial
En todo caso, Moreno Bolaños afronta aún un largo horizonte judicial, ya que se le relaciona en total con hasta cinco homicidios -que podrían ser incluso siete, según los investigadores-, así como con dos intentos más. Así lo señaló en el primero de los juicios uno de los investigadores de la Ertzaintza, quien señaló que ven “absolutamente relacionado” al acusado con hasta siete muertes de varones homosexuales, encontrados en sus viviendas en similares circunstancias. En consecuencia, se trataría del caso de un asesino serial.
Este nuevo juicio por homicidio tiene que ver con el presunto asesinato, el 5 de octubre de 2021, de un hombre de 77 años. El modus operandi habría sido muy similar al que utilizó en relación con la muerte del profesor de música, el único caso de homicidio consumado sobre el que, por el momento, existe una condena.
En este caso, el acusado, un joven de origen colombiano que entonces tenía 24 años, se habría citado a través de la app de citas Wapo con el varón de 77 años. Una vez en el domicilio de su víctima, y en el contexto de un encuentro íntimo, el sospechoso, presuntamente, lo estranguló utilizando la técnica del mataleón. Después sustrajo dinero de sus cuentas utilizando su móvil.
Nuevos juicios
La unidad central de investigación criminal de la Ertzaintza cree que Nelson David Moreno Bolaños repitió este modus operandi durante el otoño de 2021 en Bilbao, hasta el punto de que se creyó impune. Tras este juicio, en otoño se celebrarán otros dos juicios por otros dos homicidios.
La defensa viene esgrimiendo que el acusado era en realidad un esbirro de una banda dedicada a robar varones homosexuales. Ni la Ertzaintza ni los diferentes jurados han otorgado verosimilitud al relato esgrimido por el acusado. Esta por ver si en este nuevo juicio la defensa repite esta estrategia.
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