El acusado del asesinato de su mujer embarazada, Maialen Mazón, se acoge a su derecho a no declarar en el juicio
En el séptimo día del juicio con jurado popular, el acusado de asesinar a cuchilladas a su esposa embarazada, Maialen Mazón, en Vitoria-Gasteiz en 2023, ha decidido no declarar al alegar que se encontraba indispuesto. “Creo que no estoy bien y no puedo declarar”, ha explicado a la jueza.
El acusado se enfrenta a una petición de 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de parentesco y género; ocho años por cada uno de los dos delitos de aborto y cuatro años por abandono de menor. La defensa solicita su absolución al alegar trastorno mental transitorio.
El crimen se cometió la tarde del 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de la capital alavesa, aunque no fue descubierto hasta el día siguiente. La hija de la pareja, que entonces tenía dos años y medio, permaneció sola durante 18 horas junto al cadáver de su madre, que estaba embarazada de gemelos.
La sesión ha comenzado con el visionado de vídeos de las cámaras de seguridad del apartahotel, en los que se ve a la pareja llegando con su hija y al acusado entrando y saliendo en varias ocasiones con la menor mientras la víctima permanecía en la habitación. También se observa que, tras el crimen, el acusado abandona la habitación con manchas de sangre en la ropa y sale del establecimiento con una mochila y una bolsa de plástico, en la que supuestamente llevaba el arma, que no ha sido encontrada.
Posteriormente, el acusado ha decidido no declarar tras consultarlo con su defensa. El juicio continuará con las conclusiones de las acusaciones y la defensa, así como la última palabra y la entrega del objeto del veredicto al jurado.
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