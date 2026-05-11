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El Gobierno Vasco quiere acabar con el fraude en la compraventa de VPO

Denis Itxaso Etxebizitza Sailburua
18:00 - 20:00
El consejero Denis Itxaso durante la rueda de prensa para explicar las medidas del Plan Integral de Vivienda. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Babes ofizialeko etxebizitzen salerosketan egiten den iruzurrarekin amaitu nahi du Eusko Jaurlaritzak
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EITB

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El consejero Denis Itxaso asegura que cada vez está más extendido el fraude en la venta de VPO. Según ha explicado hay propietarios que exigen una plusvalía al comprador "por la venta de muebles en B". Defiende que las VPO se crearon para luchar contra la especulación e informa de que se van a luchar contra estas prácticas fraudulentas.

Vivienda Gobierno Vasco PSE EE Denis Itxaso Sociedad

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