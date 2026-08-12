Tras el histórico eclipse solar total de hoy, el cielo nos tiene reservado otro soberbio espectáculo: tras anochecer, la lluvia de estrellas Perseidas o "lágrimas de San Lorenzo" cruzarán el firmamento.

El fenómeno astronómico de las Perseidas tiene su máxima actividad la noche del 12 al 13 de agosto, entre las 04:00 y las 06:00 horas, que es cuando la constelación de Perseo asciende en el horizonte y la tasa de meteoros alcanza su momento álgido.

Este año coincide con la Luna nueva, por lo que podremos apreciar bólidos más brillantes y con una claridad superior a la de otros años. Se espera que en cielos oscuro se puedan observar hasta 100 meteoros por hora, mientras que en entornos con ligera contaminación urbana se llegará hasta los 40 meteoros por hora.