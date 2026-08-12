Después del eclipse, sigue mirando al cielo: llega la lluvia de Perseidas
Tras el histórico eclipse solar total de hoy, el cielo nos tiene reservado otro soberbio espectáculo: tras anochecer, la lluvia de estrellas Perseidas o "lágrimas de San Lorenzo" cruzarán el firmamento.
El fenómeno astronómico de las Perseidas tiene su máxima actividad la noche del 12 al 13 de agosto, entre las 04:00 y las 06:00 horas, que es cuando la constelación de Perseo asciende en el horizonte y la tasa de meteoros alcanza su momento álgido.
Este año coincide con la Luna nueva, por lo que podremos apreciar bólidos más brillantes y con una claridad superior a la de otros años. Se espera que en cielos oscuro se puedan observar hasta 100 meteoros por hora, mientras que en entornos con ligera contaminación urbana se llegará hasta los 40 meteoros por hora.
¿Qué son las Perseidas?
En nombre de 'Perseidas' se debe a que el punto o radiante del que parecen llegar las estrellas fugaces se encuentra en la constelación de Perseo. Cada año por estas fechas la Tierra cruza la órbita del cometa Swift Tuttle que tiene un período de 133 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992.
Durante este encuentro, las partículas de polvo de distintos tamaños que va dejando el cometa (algunas más pequeñas que un grano de arena), entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre y crean los conocidos trazos luminosos que reciben el nombre científico de meteoros o estrellas fugaces.
¿Dónde acudir para ver las Perseidas?
En general, lo ideal es escoger un buen lugar oscuro, con la menor contaminación lumínica que sea posible y alejado de obstáculos como edificios y árboles.
Algunos de los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno son el Parque Natural de Urkiola y el Monte Serantes, en Bizkaia, los Parques Naturales de Izki y Valderejo, el Parque Natural de Gorbeia y el Parque de Garaio, en Álava, el Monte Igueldo, en Gipuzkoa.
¿Qué llevar?
La mejor manera de observar las Perseidas es a simple vista, sin necesidad de ningún utensilio especial. Pero es conveniente no olvidar algunos objetos que nos pueden echar una mano, por ejemplo, un mapa celeste que nos ayude a localizar la constelación de Perseo (un grupo de estrellas que parece formar la imagen de un hombre, con cuerpo triangular, dos piernas y pies que parecen estar doblados hacia arriba, como saltando, con la mano izquierda levantada). Para nuestra comodidad, no está de más llevar un saco de dormir, una almohada, calzado adecuado y ropa de abrigo.
¿Cómo fotografiar las Perseidas?
La Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España SOMYCE tiene a disposición de las personas usuarias un manual de observación completo para grabar o fotografiar los meteoros.
Con una cámara réflex digital, es preferible utilizar un objetivo de gran campo y alta luminosidad, es recomendable llevar un trípode, una batería de repuesto, una tarjeta de gran capacidad y automatizar la toma de imágenes. Para que la calidad de la foto sea la mejor posible, hay que ajustar la sensibilidad (ISO) y los tiempos de exposición a las condiciones del cielo (contaminación lumínica, nubes…).
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